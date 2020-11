Coronavirus dans le monde : le vaccin BioNTech/Pfizer pourrait être distribué cette année

Marius Gilbert rappelle les deux fonctions du vaccin covid - À Votre Avis - 19/11/2020 "Le vaccin a deux fonctions", rappelait sur le plateau d’À Votre Avis l’épidémiologiste de l’université libre de Bruxelles, Marius Gilbert. "Protéger la personne vaccinée contre l’infection et empêcher qu’elle puisse le transmettre à d’autres. Les résultats que nous avons pour l’instant montrent que ces vaccins ont une fonction protectrice mais que la fonction d’empêcher la transmission n’est pas encore déterminée. Toutefois, si cette fonction est acquise, il faut qu’une certaine proportion de la population soit vaccinée pour que l’épidémie ne puisse pas se propager (70 %, ndlr)." L’épidémiologiste se veut cependant rassurant : "D’autres maladies, comme la rougeole, ont un taux de reproduction beaucoup plus élevé que celui du covid qui tourne autour de 4 (une personne infectée en contamine entre 3 et 4 personnes en moyenne). Il suffit de ne vacciner que 3 de ces 4 personnes pour que la maladie diminue. Le fait qu’une certaine proportion de la population soit réfractaire au vaccin n’est pas dramatique, mais il faudra aller vers une vaccination de 70 % de la population pour pouvoir empêcher les transmissions."