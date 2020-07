Coronavirus : chute des exportations, la Wallonie limite la casse grâce au secteur pharmaceutique

Avec la crise sanitaire, le confinement et la récession, le tableau de nos exportations n’est pas très réjouissant. Si nous n’avons pas encore de chiffres précis, nos exportations ont chuté avec la crise sanitaire et le confinement. La Wallonie est durement touchée avec des prévisions d’une chute jusqu’à 18% dans certains secteurs, mais sans doute un peu moins que ses voisins. Le secteur pharmaceutique qui représente une part importante des exportations du sud du pays amorti le recul des échanges sortants prévus cette année.

Pascale Delcomminette de l’Agence wallonne à l’Exportation estime que l’industrie pharmaceutique joue un rôle de tampon dans la chute de ses exportations au sud du pays dont les estimations sont moins négatives que par rapport à ses voisins : "Proportionnellement, c’est un peu moins que l’estimation que nos voisins font par rapport à leurs exportations, et je dirais que cela est dû à la composition sectorielle des exportations wallonnes, qui vont jouer un rôle d’amortisseur, puisque ces exportations sont essentiellement constituées du secteur pharma. On sait que le secteur pharma représente à peu près un tiers des exportations et c’est un secteur qui est plus résistant à ce type de crise".

6 à 9 milliards d’euros d’exportations wallonnes en moins pour 2020

Par contre, pour les autres grands secteurs exportateurs de notre économie, c’est la chute : l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière, les matériaux. L’Awex table ce recul de 13 à 18% des exportations wallonnes cette année. Cela représente entre six et neuf milliards d’euros d’exportations en moins.

À ce stade, l’Awex ne peut pas faire grand-chose pour aider les entreprises wallonnes exportatrices dans un tel contexte mais elle peut, par exemple reporter certains paiements dus par les entreprises : "Pour le moment, les entreprises essayent de se maintenir à flot. Elles ont des problèmes de liquidité et de solvabilité, et c’est donc leur préoccupation première. Mais dès le début de la crise, elles nous ont demandé de les aider à entretenir leur force commerciale dans les pays où elles avaient en effet des affaires, et donc nous avons très vite activé nos réseaux — par exemple nos réseaux de conseils économiques et commerciaux pour résoudre certains problèmes de contrats dès le début du confinement, des contentieux, pour prendre des contacts avec des partenaires, qui étaient des contacts urgents. C’est donc surtout à ce niveau-là qu’elles nous demandent d’intervenir".

Quid des missions économiques ?

Quant à l’organisation de missions économiques, l’accompagnement des entreprises wallonnes dans des foires aux quatre coins du monde est totalement à l’arrêt depuis plusieurs mois. Quant au moment de la reprise, il n’est pas encore très clair.

"C’est très difficile. Notre programme d’action est modifié tous les 15 jours puisque nous planifions certaines participations à des foires qui sont annulées semaine après semaine. Certaines foires du second semestre sont toujours maintenues, donc je dirais qu’en novembre et décembre il y a encore des foires au niveau de l’Union européenne qui sont maintenues et pour lesquelles nous espérons en effet pouvoir emmener nos entreprises. Et petit à petit dans le courant de 2021, même si là aussi les choses se feront de manière progressive", estime encore Pascal Delcomminette.

Trois missions princières sont prévues en 2021 : au Royaume-Uni, au Sénégal et aux États-Unis. Ces trois missions sont importantes pour les sociétés exportatrices wallonnes, mais il y a aussi des dizaines d’autres événements et un espoir que les entreprises wallonnes conservent le goût d’exporter et se rapprochent même éventuellement des niveaux records de 2019. Les exportations wallonnes se sont élevées à 42,9 milliards d’euros cette année-là, en 2019, et c’était donc plus 11% par rapport à 2018. Mais ça, évidemment, c’était avant la crise sanitaire.