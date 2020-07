Coronavirus : Christine Lagarde loue la gestion de la crise par les femmes dirigeantes

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a estimé mercredi que les dirigeantes politiques avaient mieux géré la crise du nouveau coronavirus dans leur pays respectif que leurs homologues masculins. Elle épingle notamment la bonne communication de Sophie Wilmès en Belgique.

"C'est assez fascinant, en fait, quand vous regardez ces pays qui ont été dirigés par des femmes, le chemin qu'elles ont pris, les politiques qu'elles ont adoptées et le style de communication qui était en jeu était assez étonnant", a affirmé la Française dans une interview en ligne donnée au Washington Post.

"J'ai appris que les femmes ont tendance à faire un meilleur travail", a-t-elle ajouté.

Christine Lagarde a ainsi pris pour exemple la chancelière allemande Angela Merkel dont le pays, avec à peine plus de 9.000 décès, a été l'un des moins touchés en Europe et où la crise a été gérée de manière efficace.

Angela Merkel "a partagé de manière très transparente les chiffres des données, les victimes, le taux de contamination, etc. et c'est devenu très rapidement, une sorte de lingua franca commune permettant aux gens de comprendre les éléments scientifiques et pourquoi certaines mesures restrictives étaient nécessaires comme le port des masques, le confinement et le respect des distances sociales", a-t-elle déclaré.

Et d'ajouter au sujet de l'Allemagne: "cela semble avoir bien fonctionné" en comparaison d'autres pays européens.

Elle a également loué la gestion des dirigeantes de Taïwan (et sa présidente Tsai Ing-wen), de Nouvelle-Zélande (avec sa Première ministre Jacinda Ardern) et de Belgique (et sa Première ministre Sophie Wilmès), qui ont "bien communiqué" durant la crise.

"Diriger, c'est inspirer. Il s'agit d'être à la fois responsable et redevable. Il s'agit aussi de se soucier des autres. Je pense que la dimension de la bienveillance est quelque chose qu'elles ont réussi à bien exprimer", a ajouté Mme Lagarde.