Coronavirus aux USA : de nouvelles aides publiques permettront une reprise "plus solide et plus rapide", dit la Fed

L’économie américaine se relèvera plus rapidement et plus solidement des dégâts causés par la pandémie de coronavirus si la Maison Blanche et le Congrès parviennent à débloquer de nouvelles aides pour les ménages et les entreprises, a estimé mardi Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine (Fed).

"Même si les actions publiques s’avèrent plus importantes que nécessaire, il n’y aura pas de gaspillage. La reprise sera solide et plus rapide si la politique monétaire et la politique budgétaire continuent de travailler ensemble pour soutenir l’économie jusqu’à ce qu’elle soit clairement sortie d’affaire", a déclaré M. Powell.

Cette déclaration intervient au moment où l’administration Trump et le Congrès ont repris des négociations difficiles sur un possible nouveau coup de pouce aux ménages et aux entreprises qui ont, elles, commencé à licencier massivement.