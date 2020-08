Coronavirus aux Pays-Bas : dans le rouge, l’aéroport de Schiphol va supprimer des centaines d’emplois

La société aéroportuaire Royal Schiphol Group, exploitant les aéroports d’Amsterdam, Rotterdam et Lelystad et actionnaire majoritaire de celui d’Eindhoven, affiche une perte de 246 millions d’euros sur les six premiers mois de l’année. Pour surmonter ce revers et la crise du coronavirus, les responsables envisagent de supprimer des centaines d’emplois sur les 3000 que compte l’entreprise.

Sur base annuelle, la fréquentation de l’aéroport de Schiphol a chuté de 62,1% au premier semestre, à 13,1 millions de passagers. Le nombre de vols a baissé de 52,1%. Les aéroports de Rotterdam-La Haye et Eindhoven ne font pas mieux.

Comme un retour aux chiffres d’avant-crise n’est pas attendu avant 2023, voire 2025, l’entreprise souhaiterait réduire ses charges de 20 à 25%.