Coronavirus au Luxembourg: arrêt de la production chez Arcelor Mittal, 4000 ouvriers et employés concernés

Selon nos confrères luxembourgeois du journal Le Quotidien, Arcelor Mittal au Grand-Duché du Luxembourg, a pris la décision d’arrêter la production à partir de ce vendredi sur les sites de Belval, Differdange et Rodange. Ceux-ci fermeront progressivement jusqu’à la suspension complète de l’activité de production, et ce, pour une durée d'au moins 7 jours. Cela à cause de la pandémie mondiale de coronavirus.

Cette mesure concerne principalement les ouvriers, directement impactés par l’arrêt des machines. De leur côté, les cadres et les employés pourront, eux, travailler à distance. L’arrêt de la production concerne les ouvriers, qui sont directement exposés aux dangers du virus. Cette décision pourrait avoir de lourdes conséquences économiques.

