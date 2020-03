Coronavirus au Luxembourg: arrêt de la production chez Arcelor Mittal, 4000 ouvriers concernés

Selon nos confrères luxembourgeois du journal Le Quotidien, Arcelor Mittal au Grand-Duché du Luxembourg, a pris la décision d’arrêter la production à partir de ce vendredi sur les sites de Belval, Differdange et Rodange. Ceux-ci fermeront progressivement jusqu’à la suspension complète de l’activité de production, et ce, pour une durée d'au moins 7 jours. Cela à cause de la pandémie mondiale de coronavirus.

Conséquence: ce sont près de 4000 personnes qui pourraient se retrouver sans emplois pendant cette crise du coronavirus. Un modèle social tripartite entre l’Etat, les syndicats et l’employeur devrait garantir les salaires.

Cette mesure concerne principalement les ouvriers, directement impactés par l’arrêt des machines. De leur côté, les cadres et les employés pourront, eux, travailler à distance. L’arrêt de la production concerne les ouvriers, qui sont directement exposés aux dangers du virus. Cette décision pourrait avoir de lourdes conséquences économiques.

