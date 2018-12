COP24: le patronat européen salue un pas en avant avec l'adoption des règles de l'Accord de Paris

L'adoption ce samedi soir à Katowice, en Pologne, des règles de mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat représente "un pas en avant", a réagi ce dimanche l'organisation patronale européenne BusinessEurope.

Les règles de mise en œuvre de l'Accord de Paris, ou "rule book" dans le jargon onusien, ont été adoptés lors d'une COP24 ayant joué les prolongations jusqu'à samedi soir. Elles sont le fruit de deux années de discussions techniques et laborieuses sous l'égide de l'Onu et doivent faire fonctionner, à partir du 1er janvier 2020, un traité sans précédent dont l'objectif principal est de contenir le réchauffement climatique nettement en-deçà de +2°C et si possible à +1,5°C.

"Nous attentions encore plus de garanties que toutes les principales économies appliqueront les mêmes règles mais le résultat final nous permet de faire un pas en avant", reconnaît le directeur général de BusinessEurope, Markus J. Beyrern, cité dans un communiqué.

Ces règles communes sont cruciales pour les entreprises européennes car nombre d'entre elles sont actives à l'échelle mondiale, souligne l'organisation représentant des fédérations patronales de 34 pays européens dont la FEB en Belgique.

"Beaucoup de travail sera encore nécessaire pour créer les conditions d'un effort collectif visant à améliorer les réductions d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Toutes les grandes économies devront contribuer à cet agenda ambitieux. Le monde patronal européen se tient prêt à travailler avec les décideurs", conclut BusinessEurope.