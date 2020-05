Coolblue va ouvrir six magasins en Belgique et aux Pays-Bas cette année

L'enseigne en ligne d'électronique et électro-ménager Coolblue vise l'ouverture de six nouveaux magasins physiques aux Pays-Bas et en Belgique en 2020, notamment à Bruxelles. Le premier des six nouveaux points de vente a ouvert ses portes mercredi à Leyde (ouest des Pays-Bas), portant leur total à 13.

L'enseigne inaugurera prochainement son magasin porte-drapeau à Bruxelles. Les quatre suivants font encore l'objet d'analyses quant à leur localisation. L'entreprise n'est dès lors pas encore en mesure d'annoncer combien d'entre eux se situeront en Belgique, selon sa porte-parole.

Elle est à la recherche d'espaces de plus de 1.000 m2, affirme son co-fondateur Pieter Zwart.