Contraction "sans précédent" de 11,1% de l'économie flamande

Pénalisée par la crise du Covid-19, la croissance économique s'établirait à -11,1% en Flandre en 2020. Un "chiffre sans précédent", constate jeudi Statistiek Vlaanderen. Les prévisions tablent sur une reprise forte - si l'on ne durcit pas les mesures de confinement - mais guère suffisante en 2021 (+8,6%).

La récession est particulièrement visible sur le plan de la productivité du travail, conséquence d'une baisse du produit intérieur brut (PIB). Les opportunités d'emploi baissent également, mais dans une moindre mesure.

Cette contraction économique observée en 2020 est légèrement plus importante en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles. Les segments tels que le commerce, l'horeca, la restauration, les secteurs industriels de l'équipement et des biens de consommation sont, en effet, plus fortement représentés au nord du pays qu'ailleurs, et ils ont été aussi plus durement touchés par la crise du coronavirus.