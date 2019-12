Contestation sociale chez AB Inbev: tous les accès aux brasseries ont été libérés

Tous les sites d'AB Inbev sont à nouveau opérationnels. Le dernier blocage, à Louvain, a été levé jeudi, indique l'entreprise. Les syndicats ont été invités à la table des négociations vendredi.

Les blocages avaient débuté lundi après-midi à Jupille et Louvain et mardi matin à Hoegaarden. Les syndicats réclament notamment une meilleure harmonisation entre ouvriers et employés concernant la garantie de revenus en cas de licenciement.

Les actions avaient pris fin sur les deux autres sites, à Jupille et Hoegaarden, dans la nuit de mercredi à jeudi. Malgré une décision de justice en ce sens, le travail n'avait cependant pas repris à Louvain jeudi matin.