Contaminations au coronavirus, permis hors de prix, sur l'Everest, une saison 2021 vraiment pas comme les autres

"Cette saison a été très difficile. Déjà, nous travaillions sous pression à cause du Covid et puis le (mauvais) temps nous a trahis", a confié à l'AFP cet organisateur d'expéditions.

Lakpa Sherpa a gravi l'Everest sept fois. Mais cette saison 2021, marquée par l'épidémie de Covid-19, deux cyclones ayant empêché les alpinistes de tenter l'ascension, et le déni des autorités népalaises quant aux risques de contamination, a été la plus difficile de sa carrière de guide.

Quelques semaines après l'ouverture de cette saison 2021, un alpiniste norvégien, Erlend Ness, avait confirmé qu'il s'était senti mal au camp de base et avait été testé positif à Katmandou après avoir été évacué. D'autres cas de contamination se sont succédé.

Malgré tout, Lakpa Sherpa a décidé de maintenir les expéditions que son agence Pioneer Adventure a prévues pour 23 clients.

L'étroite fenêtre météo qui permet de gravir l'Everest et d'autres hauts sommets de l'Himalaya dans des conditions favorables a coïncidé avec une deuxième vague de Covid-19 particulièrement virulente au Népal, où plus de 9000 cas quotidiens ont été enregistrés en mai.

"Avant, il y avait les accès de toux, les refroidissements ordinaires et les risques présentés par les avalanches et les crevasses. Mais, cette année, le danger résidait dans le fait, en cas d'infection par le Covid, de ne pas être capable de grimper car (cette maladie) rend la respiration difficile et cause de la fatigue", explique le guide Mingma Dorji Sherpa.