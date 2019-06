Construire une piscine dans son jardin : faut-il un permis ?

Les constructions de piscines privées dans les jardins ou en intérieur sont en pleine croissance. Les carnets de commandes des installateurs ont grossi de 14% depuis janvier, d’après le bilan annuel du secteur. Si cela continue à ce rythme, il devrait y avoir 2750 nouvelles piscines commandées cette année contre 2400 en 2018. Il y a manifestement un effet "été chaud" de l’année dernière.

"Quand il fait très chaud, les gens vont dans des piscines et se laissent alors tenter pour commander. Et les étés sont de plus en plus chauds en Belgique", analyse Patrice Dresse, directeur général du Groupement des entreprises générales de construction de piscines.

Pas besoin de permis dans de nombreux cas

Attention, si le soleil de ce week-end et la canicule annoncée la semaine prochaine vous décident à vous lancer dans la construction d'une piscine, il y a des règles urbanistiques à respecter en la matière. En Wallonie, la règle générale c’est qu’une piscine est une construction soumise à un permis mais il existe des exceptions qui couvrent en réalité beaucoup de cas.

Une piscine hors-sol ou à structure autoportante

Dans le cas de ces piscines non enterrées, si elle est invisible de la voie publique (de la végétation, une haie, peuvent servir à la dissimuler) et si elle est à au moins un mètre des limites de votre terrain, vous n’avez pas besoin de permis.

Une piscine enterrée ou semi-enterrée

Si elle est invisible de la voie publique, si elle fait moins de 75 m2, si elle est à au moins 3 mètres des limites de votre terrain et si vous respectez certaines règles en termes de dispositifs de sécurité et d’éventuel abri, vous n’avez pas besoin de permis non plus. Attention, une seule piscine est tolérée par propriété à ces conditions. Elle doit être à usage privé et les terres creusées doivent être évacuées.

Un "petit permis" pour les autres cas

Dans tous les autres cas, il vous faudra introduire une demande de "petit permis", c’est-à-dire une procédure accélérée : Si la piscine est visible de la voie publique, si elle fait plus de 75 m2, si elle est en bordure de votre terrain,…

Il faut demander une autorisation à la commune, sans le recours d’un architecte. Le permis est délivrable en 30 jours ouvrables. Dans ce cas de figure, chaque commune a son règlement d’urbanisme. Elles peuvent donc imposer des règles en matière de disposition sur le terrain (à l’arrière de la maison et pas sur le côté par exemple), en matière de couleur (du bleu foncé et pas du turquoise criard par exemple) ou en termes de dimension.

Tous les détails de ces règles se trouvent dans le Code du développement territorial de la Région wallonne, à la page 278.