Construire une maison en Flandre pourrait coûter de 5 à 10% plus cher dès 2021

Les personnes prévoyant de faire construire une maison en Flandre feraient mieux de prévoir un budget de 5 à 10% plus élevé. C'est le conseil que donnent mardi les PME du secteur de la construction, réunies au sein de la Bouwunie, dans les colonnes de De Morgen et Het Laatste Nieuws. En cause, les normes d'isolation plus strictes qui entreront en vigueur au nord du pays à partir de 2021.

Depuis 2018, toutes les nouvelles habitations en Flandre doivent satisfaire à deux normes énergétiques: l'une relative à la performance globale de l'édifice (E-peil) et l'autre qui exprime l'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment (S-peil). La seconde sera plus stricte à partir du 1er janvier 2021.

Un entrepreneur sur quatre table même sur un supplément de 10%

En conséquence, les maisons neuves auront besoin d'une protection solaire supplémentaire, d'un vitrage plus épais et de matériaux isolants plus onéreux. D'après la Bouwunie, il faudra donc débourser au moins 5% de plus pour en construire une.

"Un entrepreneur sur quatre table même sur un supplément de 10%", confie Jean-Pierre Waeytens, directeur général de l'organisation, sur base d'un sondage effectué auprès de ses membres. Cela représente environ 10.000 à 20.000 euros par maison.

Le CD&V souhaite, de son côté, revoir la restriction des normes prévues. Les démocrates chrétiens veulent également examiner si les maisons individuelles ne devraient pas bénéficier d'un S-peil plus souple que les appartements ou les bâtiments semi-ouverts, où il est plus aisé de satisfaire aux normes.

D'après la ministre flamande de l'Énergie Zuhal Demir (N-VA), il n'a pas encore été scientifiquement prouvé que les maisons individuelles ne peuvent absolument pas respecter cette norme d'efficacité énergétique plus stricte. Elle a chargé l'Agence de l'énergie de mener une étude en la matière dès que possible.