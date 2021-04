Consommation : selon une étude Test Achats, les Belges devraient rester prudents pour les dépenses d'après la crise

Près de la moitié des Belges laisseront leur argent sur leur compte épargne après la crise du coronavirus, selon une enquête de Test Achats. L’économie belge aura pourtant besoin d’un coup de pouce, prévient lundi l’organisation de consommateurs.

L’étude de Test Achats, qui a interrogé quelque 1400 personnes, remarque que les Belges brûlent d’envie de retrouver une vie normale après plus d’un an de confinement mais qu’ils resteront prudents sur leurs dépenses. Au total, 47% comptent laisser leur argent sur un compte d’épargne, 32% envisagent de rénover leur maison et un peu moins de 20% des Belges prévoient d’aller au café et au restaurant.

Selon le dernier baromètre de Test Achats publié en mars, 71% des Belges n’ont pourtant pas subi de perte de revenus à cause de la crise, et une partie d’entre eux ont pu épargner davantage.

L’organisation souligne cependant le "danger" de laisser trop d’argent sur un compte d’épargne en raison d’un rendement inférieur à l’inflation. "Notre économie a besoin d’un coup de pouce pour sortir de la crise après tous ces mois difficiles, et le consommateur a un rôle clé à jouer pour relancer l’économie", ajoute sa porte-parole Julie Frère.

Selon les chiffres de la Banque nationale, les Belges ont déposé un montant de 13,8 milliards sur des comptes d’épargne et de 12,4 milliards sur des comptes courants l’année dernière. Le patrimoine des Belges a atteint des records.