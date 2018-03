Conserver de la viande congelée pendant 12 ans, est-ce que ça pose réellement problème?

Conservée au congélateur pendant 12 ans, comme c'était le cas pour les colis Veviba envoyés au Kosovo, la viande reste-t-elle comestible?

La réponse peut étonner, mais c'est "oui", si elle est conservée dans des conditions optimales : c'est-à-dire une conservation à au moins -18 degrés, sans briser la chaîne du froid, avec une viande de bonne qualité congelée très rapidement après l'abattage. Ces conditions de conservation concernent évidemment une congélation industrielle, et non domestique.

Lundi, la ministre de la santé Maggie De Block expliquait en commission à la chambre que les échantillons prélevés dans les viandes de Veviba, dont certains dataient de 2004, ne présentaient aucun risque pour la santé.

Ça n'étonne pas Antoine Clinquart, professeur en médecine vétérinaire à l'ULG et spécialiste de la conservation de la viande: selon lui une viande congelée, même pendant une très longue période ne présente pas de risque sanitaire, si les conditions de conservation sont optimales bien sûr.

Le goût peut s'altérer, mais a priori, la viande peut être conservée de la sorte pendant des années.

Il n'existe en fait pas d'obligation légale quant à la durée de conservation d'une viande congelée.

Quant à la valeur nutritive de la viande en question, rien ne dit que la congélation de longue durée l'altère. Un nutritionniste nous rappelle que c'est la vitamine qui est la plus sensible et il n'y en a pas dans la viande.