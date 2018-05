Conseil d'entreprise Mestdagh: un plan stratégique pour les 83 "Carrefour Market" à Bruxelles et en Wallonie?

Les représentants CSC et Setca, au conseil d'entreprise de l'entreprise Mestdagh ont reçu jeudi une convocation pour un Conseil d'Entreprise extraordinaire ce lundi 7 mai à 9h30.

Le Conseil d’entreprise était prévu depuis un moment pour aborder l’organisation du travail. Mais la semaine dernière, l’adjectif "extraordinaire" est venu s’ajouter à cette convocation. Avec deux points à l’ordre du jour : "Les difficultés rencontrées par l’entreprise ainsi que leurs éventuelles conséquences sur l’emploi". Deux points qui suscitent évidemment l’inquiétude du personnel et des représentants syndicaux. Syndicats qui craignent une restructuration et des pertes d’emplois.

Quant à la direction, elle n’a pas souhaité à ce stade faire de commentaires. Jusqu'à ce lundi matin où le plan stratégique a été dévoilé. La direction va notamment miser sur 450 départs volontaires.

Depuis le 1er mars de cette année, les deux frères Eric et John Mestdagh, ont cédé au français Guillaume Beuscart, le poste de directeur opérationnel du groupe. Un plan stratégique était dès lors attendu… L’entreprise compte plus de 2500 employés pour 83 magasins, dont une trentaine de franchisés. Des magasins sous l’enseigne Carrefour Market/Groupe Mestdagh basés principalement en Wallonie et à Bruxelles.

