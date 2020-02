Congé parental et quotient conjugal: comment le FMI veut augmenter l'emploi des femmes en Belgique

Comment améliorer le taux de participation des femmes au marché du travail en Belgique ? Le Fonds Monétaire International a remis hier ses recommandations à la Belgique. Et outre les sempiternelles recommandations sur le déficit public belge, la croissance ou la productivité, l’institution suggère fortement à la Belgique de stimuler le taux d’emploi des femmes. Comment ? En allongeant les congés parentaux, et en réduisant le "quotient conjugal". Explications.

Le FMI propose de "réexaminer les politiques en matière de congés parentaux, et de réduire les mesures dissuasives". Delia Velculescu, directrice de la mission du FMI en Belgique tire un constat limpide : "Nous avons comparé la Belgique à d’autres pays en matière de congés parentaux. Et nous estimons que la Belgique devrait s’aligner sur ses voisins en étant plus généreuse en matière de congés parentaux".

La Belgique devrait être plus généreuse en matière de congés parentaux.

L’institution ne précise pas de combien il faudrait rallonger le congé parental. Ni comment ce rallongement devrait être financé.

Mais considère donc bien que des congés parentaux plus longs favorisent une meilleure répartition des tâches ménagères. Et donc aussi plus d’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail.

Et, toujours pour augmenter le taux d’emploi des femmes, il y a plus, pour Delia Velculescu: "Du côté fiscal, supprimer l’incitant qu’est le quotient conjugal, serait de nature à favoriser l’entrée ou le retour de femmes sur le marché du travail.

Le "quotient conjugal", keskako ?

Le quotient conjugal, c’est une mesure fiscale. Qui permet à des époux ou des cohabitants légaux, dont l’un des deux gagne moins que 30% des revenus du ménage de se voir attribuer fiscalement une partie des revenus de l’autre.

Les revenus de celui gagne le moins sont fictivement gonflés, et ceux de celui qui gagne le plus fictivement réduits, d’un montant plafonné à 10.940 euros aujourd’hui. Cela diminue les impôts à payer. Le quotient conjugal fait donc baisser la charge fiscale globale du couple.

Cela permet à des couples au sein desquels l’un des deux ne gagne rien ou presque rien, d’avoir financièrement la tête hors de l’eau. La mesure concerne donc les très bas salaires. Mais alors pourquoi le FMI veut-il supprimer cette mesure ?

Un incitant à la femme au foyer

Pourquoi le FMI considère-t-il en fait ce quotient conjugal comme "dissuasif" vis-à-vis de l’emploi des femmes ? Parce que, si sur papier, cette règle fiscale n’est pas genrée, dans la réalité, elle l’est. La personne qui gagne le moins dans un couple hétérosexuel, c’est dans une immense majorité des cas la femme. Si elle décroche un emploi ou retravaille, cela fait parfois perdre de l’argent au ménage, surtout si on parle d’un emploi faiblement rémunéré. Le quotient conjugal devient donc dans les faits, une sorte d’ incitant à la femme au foyer.

Supprimer le quotient conjugal ?

Supprimer purement et simplement ce quotient conjugal, cela permettrait vraiment d’avoir plus de femmes à l’emploi ? La seule suppression de ce quotient conjugal plomberait mécaniquement les finances de bon nombre de ménages à faible revenus. Mais combinée avec d’autres mesures qui rendraient le travail - surtout pour les femmes peu qualifiées - envisageable et intéressant, pourquoi pas?

D'abord et avant tout, un allègement de la fiscalité sur les plus bas salaires. Mais aussi, plus de places d’accueil de la petite enfance (cette recommandation-là a été formulée par le Conseil Supérieur de l'Emploi en janvier). Plus de possibilité de confier son enfant par exemple, à une crèche et que cela coûte moins cher qu'aujourd’hui. Il est question de "taux de participation des femmes au marché du travail", certes. Mais aussi d’émancipation économique des femmes.