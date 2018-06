Conflit social chez Brussels Airlines: une nouvelle proposition sera présentée aux pilotes

Direction et syndicats au sein de Brussels Airlines sont tombés d'accord lundi soir sur une proposition afin d'améliorer les conditions de travail des pilotes. Ces derniers ont désormais une semaine afin d'évaluer le texte.

Les syndicats n'ont pas souhaité évoquer un "projet d'accord" après les négociations de lundi. "Il s'agit d'une proposition", ont-ils souligné. "Nous allons la soumettre de la manière la plus neutre possible aux pilotes." Le contenu du texte n'a pas été détaillé, mais des progrès ont été réalisés concernant les salaires et l'équilibre vie professionnelle-vie privée.

"Nous espérons parvenir à un accord sur base de cette offre", a réagi la direction. Le résultat du vote sera connu au début de la semaine prochaine.