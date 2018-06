Conflit social chez Brussels Airlines: les pilotes rejettent la proposition: pas encore de grève prévue

Les pilotes de la compagnie aérienne Brussels Airlines ont rejeté la proposition de la direction, devant apporter une solution à la pression au travail et aux questions de rémunérations. Une grève n'est cependant pas encore à l'ordre du jour. Les parties souhaiteraient encore négocier.

Il y a 15 jours, syndicats et direction s’étaient mis d’accord sur une série de propositions soumises depuis lors aux pilotes pour vote.

Des propositions portant sur une revalorisation salariale et sur l’équilibre entre vie privée et professionnelle : plus de jours de repos, un treizième mois, des heures supplémentaires mieux payées à partir d'un certain seuil.