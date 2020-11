Confinement : obligé de fermer au printemps, un magasin Di! obtient gain de cause

Un commerçant obligé de fermer à cause du confinement peut-il refuser de payer son loyer ? En tout cas, un magasin Di d’Etterbeek a obtenu gain de cause devant la justice de paix d’Etterbeek, à Bruxelles, après avoir refusé de payer lors du premier confinement au printemps. La justice a considéré qu’en ne pouvant plus mettre à disposition du commerçant un local permettant un contact direct avec le public, le bailleur ne respecte plus ses engagements.

"Le juge de paix d’Etterbeek a rappelé que c’était l’obligation du propriétaire que d’accorder la jouissance du bien conformément à la destination commerciale à son locataire, explique Me Lionel Evrard, avocat du magasin. Il a constaté qu’en raison des mesures gouvernementales, le bailleur était libéré de cette obligation, et donc que le locataire était libéré de son obligation de payer."

La décision a de quoi surprendre, mais selon certains juristes, elle est parfaitement défendable. "Il y a une bonne application du droit qui est faite là, note Nicolas Bernard, juriste spécialisé dans le droit du logement et professeur à l’Université Saint-Louis. Mais c’est sûr que ça ne va pas constituer une nouvelle norme", ajoute-t-il. Pour faire jurisprudence, le jugement devrait, par exemple, être validé par la Cour de cassation, ce qui prendrait, au bas mot, encore quelques années.