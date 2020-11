Confinement en France : Macron dit vouloir mettre fin à "l’incertitude"

Emmanuel Macron veut mettre fin à "l’incertitude" sur la crise sanitaire en apportant "de la clarté" et "un cap", selon des propos au Journal du Dimanche (JDD) du président, dont l’allocution sur le Covid-19 est attendue mardi soir.

L’exécutif n’envisage pas pour autant à ce stade la fin du confinement, selon le JDD qui cite dans le même article le ministre de la Santé Olivier Véran : "Aujourd’hui, le niveau de circulation du virus dans le pays est le même qu’au moment du couvre-feu. Il n’est pas question de déconfiner".

"Rien n’est pire que l’incertitude et l’impression d’une morosité sans fin", assure Emmanuel Macron au JDD : "Il faut de la cohérence, de la clarté, un cap. Savoir ensemble où nous allons et comment y aller". "C’est difficile, car la pandémie est par essence imprévisible et mondiale", explique-t-il, "mais c’est la clé de la confiance, qui elle-même est la clé du succès."

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal précise dans le même journal que les "assouplissements" au confinement "se feront en trois étapes au regard de l’évolution sanitaire et des risques liés à certaines activités : d’abord autour du 1er décembre, puis avant les congés de fin d’année, puis à partir de janvier 2021".

Pour autant, "le confinement va se poursuivre et donc la limitation des déplacements aussi", explique M. Attal. Une attestation pour se déplacer sera toujours nécessaire au-delà du 1er décembre, avait déjà indiqué le Premier ministre Jean Castex.