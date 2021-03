Conditions de travail chez Amazon: questions autour de la "pause pipi" des livreurs

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.

"Les travailleurs d’Amazon disent que cette pratique est très répandue à cause de la pression pour atteindre les quotas. A tel point que les managers en parlent fréquemment pendant les réunions et dans des e-mails", écrit le journal. Dans l'article, une ancienne livreuse témoigne : "Nous sommes implicitement forcés de le faire parce que sinon, on risque de perdre notre travail pour cause de 'trop de paquets non délivrés'".

Des sacs d’excréments

Et ça va même plus loin, en plus des bouteilles d’urine, des "sacs d’excréments" ont parfois été retrouvés. Dans un e-mail interne à l’entreprise publié par The Intercept, on peut ainsi lire : "Des excréments humains ont été retrouvés dans un sac Amazon, qu’un livreur a laissé à la station. C’est la troisième fois en deux mois que cela arrive. Nous comprenons que les "conducteurs associés" puissent avoir des urgences sur la route, surtout dans ce contexte de pandémie où il est plus difficile de trouver des toilettes pendant les livraisons. Mais nous avons remarqué une augmentation de toutes sortes de déchets laissés dans des sacs Amazon : des masques usagés, des gants et des bouteilles d’urine". L'e-mail continue: "Nous pouvons facilement identifier la personne responsable. Ces comportements sont des infractions inacceptables […] faites passer le message qu’on ne peut pas déféquer ou laisser des bouteilles d’urine dans les sacs !"

Le quotidien progressiste The Guardian s’est également emparé de cette histoire, soulignant de son côté que les travailleurs d’Amazon "s’expriment depuis longtemps sur les conditions de travail brutales et dangereuses de l'entreprise, et sur le fait de devoir uriner dans des bouteilles de peur de perdre trop de temps".

The Guardian conclut en mettant en avant un chiffre : les 25 salles de bain que contient le manoir de Jeff Bezos, patron d’Amazon.