Concilier l'efficacité énergétique et l'esthétique du bâtiment? C'est possible

Jugées nécessaires pour mieux isoler et ventiler un lieu de vie, les normes énergétiques, de plus en plus contraignantes, découragent quelquefois des candidats bâtisseurs. Et les entrepreneurs ? Sont-ils freinés ou, pourquoi pas ?, stimulés ? « Je suis dans ce métier depuis dix ans et je fais face à la cinquième réforme », indique François Radelet, patron de la société Isolution. « Notez que la dernière en date est louable. Elle s’adresse à tout le monde, en privilégiant les bas revenus. Cet objectif-là sera probablement atteint. Le second, c’est valoriser la performance énergétique. Plus et mieux ce sera isolé, plus intéressantes seront les primes ».

De si nombreuses techniques

Cette efficacité énergétique paraît compatible avec une recherche d’esthétisme : « en neuf, il n’y a pas de contraintes. Tout dépend du budget, mais on peut réaliser des choses extraordinaires. En rénovation, on a la contrainte de l’environnement, c’est parfois plus difficile de faire de l’esthétique. Pour les façades, il existe tellement de techniques aujourd’hui qu’il est possible de rendre le bâtiment plus beau qu’il ne l’était auparavant. Et cela sans endommager les murs extérieurs et sans obliger les occupants à devoir déménager. »

Du toit au sol

Pour cet entrepreneur, ingénieur civil de formation, dans le cas d’une rénovation, il faut privilégier l’enveloppe, l’isolation des parois : « La priorité dans une rénovation, c’est de considérer l’objectif : avoir un bâtiment qui consomme peu. On s’occupera ensuite du système de chauffage. On sait que la chaleur monte et on commencera par isoler la toiture et il est clair aussi qu’il faudra s’occuper des murs et du sol puisque les déperditions vont passer à travers les parois les plus faibles. C’est comme l’eau, qui cherche le chemin le plus facile. » Les améliorations peuvent être apportées successivement…