Comment Tesla a défini une nouvelle ère dans l'industrie automobile

Alors qu’il y a 126 ans jour pour jour se disputait la toute première compétition automobile de l’histoire entre Paris et Rouen, l’industrie automobile a aujourd’hui bien changé. Depuis le début du mois, l’entreprise Tesla possède la capitalisation boursière la plus importante du monde avec 208 milliards de dollars, dépassant ainsi Toyata.

Et pourtant, la marque américaine a toujours actuellement une production inférieure à ses objectifs et des bénéfices limités mais son concept du "tout à l’électrique" ne cesse de séduire années après années et partout dans le monde, preuve que l’univers automobile est entré dans une nouvelle ère, où l’importance de développer des logiciels est passée au-dessus de la traditionnelle manufacture automobile.