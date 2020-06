Comment se porte le secteur du luxe en Belgique face à la crise ?

Dès que cela a été possible, l’horloger, Morgan Falque s’est remis au travail après plusieurs semaines sans pratique. Au moment de notre visite, il réalise l’entretien complet d’une montre : " C’est un peu comme l’entretien d’une voiture dont on révise le moteur. Pour une montre c’est pareil. Il faut restaurer les huiles et vérifier les usures du mécanisme ". Chaque geste effectué est millimétré et il exerce ce métier avec passion, mais après deux mois d’absence, il a dû se refaire la main.

La maison familiale De Greef est spécialisée dans l’horlogerie et la joaillerie. Dans son " atelier création ", on façonne des bijoux qui sont mis à la vente en vitrine, mais on fait aussi du sur-mesure pour une clientèle plus exigeante. Car dans ce commerce, le service à la clientèle fait toute la différence. Le confinement a d’ailleurs permis à la direction de réfléchir à la manière de s’améliorer.

Profiter de la crise pour évoluer vers le digital

A la Maison Delvaux, on a dû se réinventer notamment en créant en quelques semaines, un site internet de vente en ligne. " On était un peu en retard sur le digital. Nous avions déjà anticipé ce projet. Nous l’avons donc réalisé avec une petite équipe, et l’exercice a été très intéressant. On s’est rendus compte qu’on pouvait aussi être efficaces grâce à internet… qui nous a permis de toucher une nouvelle clientèle à l’étranger ", explique la directrice artistique, Christina Zeller. Par ailleurs, le travail a pu reprendre plus rapidement grâce à une production locale. " Ça a longtemps été la course aux prix, car nous étions dépendants notamment de l’Inde ou de la Chine. Aujourd’hui, faire du Made in France ou du Made in Belgium nous a beaucoup aidés à récupérer. D’ailleurs pour moi, Delvaux est le fleuron de la Belgique, voilà pourquoi on travaille autant que possible avec des Belges (…) ça nous rend aussi plus responsables ".

Le BEL : Brussels Exclusive Labels

Ces maisons prestigieuses bruxelloises font partie de l’association " Brussels Exclusive Labels ". Elles ont en commun un savoir-faire local et une volonté d'excellence qui pourraient être accentués en cette période d'après crise. "Aujourd’hui, nous avons envie de certifier ces valeurs. Acheter du luxe, c’est aussi promouvoir la précision, le sur-mesure et la qualité de nos produits. C’est là où le vrai luxe et nos maisons ont toute leur place (…) Nous allons continuer à nous remettre en question, c’est positif pour nous", explique la présidente du BEL, Sophie Helsmoortel. Comme dans tous les domaines, les pertes durant la crise ont été considérables pour le secteur du luxe : " Ces pertes ne sont pas rattrapables. Il faut espérer aujourd’hui que le consommateur belge consomme belge, que ce soit du luxe ou pas ".