Comment les ménages belges dépensent-ils leur budget annuel ?

Outre le fait que la part des dépenses pour le logement, l’eau, l’électricité, le gaz et les autres combustibles est en forte hausse comparée à 1999, on observe également que le Belge dépense plus qu’autrefois dans les hôtels, cafés et restaurants (6.6% en 2018 par rapport à 4.9% en 1999).

A noter que pour l'année 2018, 5.3% du budget annuel, soit 1.878 euros, sont également consacrés à l’achat de meubles, d’articles de ménage et d’entretien, d’outillage pour maison et jardin, etc. Cela reste également moins qu’en 1999 où le pourcentage des dépenses liées à ce poste représentait 6.5%. La part des dépenses pour les boissons alcoolisées et le tabac n’évolue pratiquement pas (2% en 2018, 2.3% en 1999).

On observe également que le Belge dépense moins qu’il y a presque dix ans pour tout ce qui a trait aux articles d’habillement et chaussures (4.6% contre 5.3% en 1999), moins pour les transports (11.4% contre 12.4% en 1999) mais aussi moins pour tout ce qui concerne la culture et les loisirs (7.2% contre 8.2% en 1999).

Les autres gros postes de dépense sont l’alimentation, les boissons et le tabac (16% soit 5.744 euros) et les transports (11.4% soit 4.065 euros).

Quelles différences entre régions ?

Par rapport aux habitudes de consommation des ménages dans les trois régions, certaines tendances se dégagent. On remarque ainsi que, comme en 1999, les Flamands dépensent proportionnellement plus en articles d’habillement et en chaussures (5.1% en Flandre contre 3.9% en Wallonie et 4.2% à Bruxelles). Le budget lié à ce poste est toutefois légèrement inférieur en Flandre par rapport aux données fournies pour l’année 1999 (5.9% en Flandre contre 4.5% en Wallonie et 4.4% à Bruxelles).

En pourcentage, les Flamands et les Bruxellois dépensent aussi davantage que les Wallons en hôtels, cafés et restaurants (7% en Flandre et à Bruxelles contre 5.6% en Wallonie). Le pourcentage de ce budget est largement en hausse dans chaque région par rapport à 1999 tandis que les ménages flamands arrivaient déjà en tête dans ce domaine à l’époque (5.5% contre 5.2% à Bruxelles et 3.9% en Wallonie).

Quant au reste des disparités régionales, elles sont particulièrement importantes au niveau des transports (cette part des dépenses représente 13% en Wallonie, 11.1% en Flandre mais seulement 7.8% dans le budget des ménages bruxellois). C’était déjà le cas en 1999 (13.9% en Wallonie contre 12.1% en Flandre et 9.4% à Bruxelles).

Le constat de disparités entre les différentes régions est le même en ce qui concerne la formation où le budget annuel représente 2.2% du budget à Bruxelles mais seulement 0.6% en Flandre et 0.4% en Wallonie. On remarque enfin que les Wallons consacrent proportionnellement plus d’argent aux postes de l’énergie (5.3% contre 4.4% en Flandre et 3.6% à Bruxelles), c’était déjà le cas en 1999 (4.7% contre 4.3% en Flandre et 3.8% à Bruxelles).

Les ménages (flamands) dépensent plus

Il ressort également de ce rapport que pour l’année 2018, les ménages belges ont dépensé en moyenne la somme de 35.764 euros.

En comparaison avec l’année 1999, les ménages belges dépensaient sensiblement moins, avec un budget moyen de 27.308 euros.

En ce qui concerne les ménages flamands, le montant annuel dépensé est légèrement supérieur (36.895 euros) à celui de leurs homologues wallons (34.589 euros) et bruxellois (33.356 euros).

Si l’on analyse les données région par région pour 1999, il apparaît que les ménages flamands dépensaient à l’époque 27.983 euros, les ménages wallons 26.595 euros et les ménages bruxellois 25.901 euros.