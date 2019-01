Comment les géants technologiques sont devenus les entreprises les plus chères du monde

Ensuite, la "valorisation boursière" désigne non pas le potentiel d'une entreprise, mais avant tout les profits futurs espérés par les investisseurs. Ces profits avaient sans doute été surévaluées, selon Frank Vranken, responsable stratégie pour Puilaetco Dewaay et KBL: "Il y a eu trop d'engouement autour des ces entreprises. Les investisseurs ont été trop ambitieux par rapport à la croissance de leurs bénéfices par action. L'investisseur global a surinvesti dans ce secteur - au début pour de bonnes raisons, par la suite par effet de mode. Et nous avons atteint un certain seuil de valorisation un peu surfait par rapport au potentiel réel. Une belle preuve que le marché peut parfois être un peu trop excité par rapport à un avenir toujours incertains pour les sociétés".

Amazon est l’entreprise à la plus forte valorisation boursière au monde: 797 milliards de dollars ce mardi matin, au Nasdaq, la bourse américaine des entreprises technologiques. Le géant numérique, et première plateforme de la vente en ligne, vient de passer devant Microsoft – autre géant technologique (valorisé à 783 milliards de dollars).

Il n'empêche, ces entreprises technologiques restent des mastodontes au niveau mondial, dont l’ascension a été spectaculaire. En 2008, dans le top 10 mondial des plus grosses capitalisations boursières, il n'y avait qu'une entreprise du secteur technologique: Microsoft. Aujourd'hui, les géants de la tech sont au nombre de sept dans ce top 10, avec en plus de Microsoft, n°2) Amazon, Apple, Alphabet - la maison mère de Google, Facebook, Alibaba et Tecent. Au choix donc, américains ou chinois.

Mais comment ont-ils donc fait?

Pour Frank Vranken c'est clair, il faut regarder du côté de l'innovation: "Il y a des société qui réinventent le monde. Amazon, par exemple en fait partie. Elle a pris tellement d'ampleur dans différents secteurs qu'elle a bouleversé le modèle de croissance".

Au départ, donc par des services technologiques innovants. Réseaux sociaux, messagerie électronique, boutique en ligne, moteur de recherche,...des services qui sont devenus le quotidien de beaucoup de personnes en quelques années. Et comme les GAFA ont été les premiers, ils ont bénéficié d'un "effet de réseau" - celui qui a un grand nombre d'utilisateurs peut plus facilement améliorer ses services, et ce faisant...accroître encore et encore son nombre d'utilisateurs...et ses profits.

Pour Frank Vranken cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de concurrence pour autant: "L'engouement pour Facebook est en déclin, alors que l'engouement pour Snapchat est en hausse. Dans ce cas-ci, le premier a acheté le deuxième, donc ça reste dans le même groupe, mais ces entreprises sont obligées de rester très vigilantes et d'acquérir le plus possible les sociétés qui pourraient un jour les concurrencer".

Racheter pour dominer

Pensons effectivement au terme "géant du commerce en ligne" qui désigne Amazon. Il est en fait très réducteur. Logistique, Magasins physiques, leader mondial de l'informatique dématérialisée (le "cloud"), créateur de l’assistant vocal Alexa et gestionnaire d'une plateforme de musique et cinéma - via son service Prime.

Cette dynamique-là, d'innovation, mais aussi de rachats parfois frénétiques pour maintenir une position dominante est au cœur des questions de société posées par les géants technologiques: Rôle parfois douteux dans des processus électoraux, évasion fiscale...et en ce qui concerne Amazon, suspicion aiguë d'abus de position dominante...