Comment la légalisation du cannabis rapporterait des millions d'euros au budget de l'Etat

Légaliser le cannabis pourrait rapporter 144 millions d'euros à l'Etat, rapporte Le Soir lundi, citant une étude du Groupe du Vendredi, un cercle de réflexion soutenu par la Fondation Roi Baudouin et regroupant une vingtaine de jeunes talents bilingues. Cette nouvelle étude a estimé les impacts d'une légalisation du cannabis sur les finances publiques.

Légaliser et encadrer la vente de cannabis, c'est un classique des propositions politiques qui fleurissent avant les rendez-vous électoraux. Certains partis sont pour et d’autres contre. L'étude publiée ce matin a le mérite de s'attaquer à l’effet d’une légalisation sur les finances publiques belges - un angle "souvent éludé dans les argumentaires, et peu étudié", soulignent les auteurs.

Marché et dépenses publiques

Le Groupe du Vendredi estime, en fonction de ce qui est pris en compte, les coûts directs liés au cannabis dans les dépenses publiques, de 112 millions d’euros annuels - si l’on se concentre uniquement sur les aspects liés à la santé: hospitalisations, réhabilitations, consultations médicales,etc - à 335 millions si l'on inclut la sécurité (comprenez, la lutte contre la criminalité : l’activité de la justice et de la police).

Trois scénarios

L'étude propose trois scénarios: une dépénalisation simple, une légalisation et vente par un monopole public (l'Etat belge), et une légalisation avec un marché concurrentiel. Dans les trois scénarios, les finances publiques peuvent être gagnantes. Même une simple dépénalisation de l’usage du cannabis pourrait avoir des conséquences positives sur les finances publiques.

Certes, concèdent les auteurs, dans le cas d'une dépénalisation, "le nombre de consommateurs augmente globalement", et "la dépense liée à la santé augmente également avec le nombre de consommateurs". Mais sans générer de recettes pour le budget, ce cas de figure engendre en fait surtout des dépenses publiques moindres. Dépénaliser le cannabis, cela veut dire moins de coûts "sécurité" en matière d’interventions policières (68% de ces interventions sont relatives à la possession de drogue, et pas à la traque de réseaux criminels). L’un dans l’autre, l'Etat belge pourrait tirer jusqu’à 42 millions d’euros par an d'une dépénalisation.

Et si on libéralisait le marché ?

Dans le cas d’un marché libéralisé, la dynamique concurrentielle fait diminuer les prix, ce qui laisse prévoir une explosion – plus qu’un doublement – du nombre de consommateurs. Et donc probablement une consommation plus élevée de ceux qui consomment déjà. Donc aussi, in fine plus de dépenses publique en matière de santé.

Pour faire simple, les recettes fiscales générées par les ventes ne couvrent que partiellement l’augmentation des dépenses publiques en soins de santé. Si le prix de vente baisse très très fort...les conséquences peuvent même être très négatives pour l’Etat belge. Dans ce scénario, la projection la plus optimiste compte jusqu’à 78 millions d’euros de marge financière pour la Belgique.

Le monopole gagnant

Dans le scénario d'une vente de cannabis par un monopole public, "le marché est légalisé et la vente est prise en charge par l’Etat, qui peut désormais fixer le prix de vente et imposer des standards de qualité de produits", précise l'étude. Conséquence?

Des dépenses de santé qui restent stables: le prix fixé par l’Etat reste élevé ("prix d'acquisition ne varie pas") et le nombre d’utilisateurs n’augmente pas.

Les dépenses de sécurité diminuent puisque le trafic a tendance à disparaître

disparaître Des revenus fiscaux, accises et TVA, avec une assiette fiscale qui correspond à 75% du chiffre d'affaires total, dans la mesure où "une partie de la consommation provient de l'auto-culture"

Dans ce scénario, l'Etat belge dégage une marge financière pouvant aller jusqu'à 144 millions d’euros.

Prudence avec les estimations

Les estimations de l'étude sont faites sur base des chiffres existants, ce qui de l’aveu-même des auteurs, dévoie inévitablement la réalité. En plus, les accidents de la route causés par l’usage de cannabis n’ont pas été pris en compte, de même que restent relativement inconnus les effets potentiels du marketing sur les ventes - et donc aussi la consommation.

Concernant les positionnements politiques, le PS et Ecolo sont favorables à un encadrement de la production et de la vente de cannabis. Le PTB et Défi sont eux globalement pour une dépénalisation et une régulation de la vente. Le MR semble divisé sur la question, et le Cdh, lui, s'y oppose.