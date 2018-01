Comment GB est devenu Carrefour: retour sur la disparition d'un symbole belge (vidéos)

Dans les années 60, la société de consommation se porte bien. Le groupe ouvre des grandes surfaces baptisées Superbazar qui vendent toutes sortes de produits, depuis l'alimentaire jusqu'au lave-vaisselle. Comme le rappelle un article de Brussels Studies , Bruges, Auderghem et Anderlecht sont les premières villes à offrir aux Belges plusieurs milliers de mètres carrés dédiés à la grande distribution.

L'histoire de GB, c'est d'abord celle du "Bon Marché", le grand magasin ouvert à Bruxelles par François Vaxelaire en 1860. Différentes enseignes sont créées entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Mais il faut attendre 1958 pour voir naître le premier Super GB.

Un logo rouge, les lettres "GB" en blanc... personne n'a oublié la chaîne de supermarchés et ses slogans comme "je rentre gagnant" ou "le client d'abord".

Coup de froid sur le groupe Carrefour. Après la France ce mardi , c'est au tour de la Belgique de découvrir le plan de transformation de la célèbre enseigne spécialisée dans la grande distribution . Plus de 1200 emplois sont menacés sur notre territoire. Mais avant de passer sous drapeau français, les magasins du groupe portaient les lettres GB. Retour sur une histoire belge.

Dans les années 70, le logo GB est partout. - © Archive SONUMA 1974

La chute des années 90

C'est en 1974 que le groupe GB s'allie à Inno-BM-Priba pour devenir le groupe GIB. Dans les années qui suivent, l'entreprise multiplie les achats : Sarma-Penney, les restaurants Lunch Garden... L'appétit de GIB n'a pas de limite. Jusqu'aux années 90 où le groupe licencie le quart de son personnel.

En 1997, GIB ferme l'enseigne Sarma pour se concentrer sur ses autres marques. "L'activité de GIB est répartie en quatre pôles : super et hypermarchés (GB, Nopri, Bigg's...), bricolage (Brico, Obi, Auto 5...), restauration (Quick, Lunch Garden) et distribution spécialisée (Sarma, Club, Pearle, Disport et Inno)", détaillait Le Soir en février 1997.