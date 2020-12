Ruée d'introductions en Bourse en 2020: comment les expliquer vu le contexte?

Nombre d’entreprises sont en difficulté, et des millions d’Américains sont au chômage – ou sans emploi. Mais à Wall Street, les introductions en Bourse s’enchaînent. Airbnb, Doordash, Palantir, Snowflake, etc. Depuis le début de l’année, les Etats-Unis comptent déjà 450 introductions en Bourse. Presque deux fois plus qu’en 2019.

A tel point que 2020 pourrait être le meilleur millésime de l’histoire des IPO outre-Atlantique. Comment expliquer cette "ruée" des introductions en Bourse aux Etats-Unis ?

Tout d’abord, nuançons la perception que nous avons du "record": les deux décennies écoulées peuvent être qualifiées de faibles, en matière d’introductions en Bourse. Lionel Henrion, wealth manager chez Nagelmakers rappelle qu' "à la fin des années 90, il y avait un engouement particulièrement marqué pour les actions technologiques, et partant de là, énormément d’introductions en Bourse".

"Lors des cinq années qui ont précédé l’an 2000, plus de 400 introductions par an, cela n’avait rien d’exceptionnel. Et depuis l’arrêt brutal en 2000 (qui a suivi l’éclatement de la bulle Internet, NDR) cela n’a pas vraiment redécollé".

Emballement des valorisations

D’accord, mais l'évocation même de la bulle Internet n'a pas vraiment de quoi rassurer. Et puis, pourquoi ce regain d’intérêt de certaines entreprises pour les introductions en Bourse, justement maintenant, en 2020 – dans un contexte économique particulièrement difficile ?

Parce qu’en Bourse, le contexte n’est pas mauvais du tout, pourrait-on résumer. "Il y a une valorisation sur les marchés qui incite vraiment les propriétaires d’entreprises privées à se faire coter pour récupérer une partie de leurs investissements", souligne Lionel Henrion.

"Comme l’OCDE l’a pointé dans son dernier rapport de décembre, toutes les aides d’Etats octroyées cette année, n’ont pas nécessairement été bien allouées. Cela a bénéficié à des gens qui n’en n’avaient pas forcément besoin".

Engouement et surplus d’argent

Ce surplus d’argent a atterri dès le deuxième trimestre sur les marchés financiers. Mais dans un contexte de taux d’intérêt bas, l’appétit pour le rendement oriente les investisseurs vers les marchés d’actions – et les détourne des obligations. Résultat ?

"On a vu des valorisations atteindre des niveaux fous, en particulier dans certains secteurs en vogue, dont le "stay at home", toutes ces entreprises qui permettent de consommer même si l’on reste à la maison, - rajoutons-y le digital et le secteur santé qui bénéficient aujourd’hui d’un engouement bien présent, même quand les bénéfices, eux, ne le sont pas.

Si une société estime que les valorisations sont élevées, elle va en profiter pour se faire coter – en sachant que les acheteurs paieront cher des actions, par rapport à ce qu’elles valent réellement.

Le profit de la cotation

Engouement et surplus d’argent, c’est de ce contexte que certaines entreprises comptent bien tirer parti. "Si l’on regarde certaines introductions en Bourse, dont Palantir, qui a été cotée tout récemment, on est face à un prix sur les marchés qui équivaut à 37 fois la valeur comptable de l’entreprise".

"Avec des multiples démesurés comme celui-là, il est extrêmement tentant pour un propriétaire d’entreprise, d’empocher ce qu’il a investi". Pour résumer, une introduction en Bourse, cela peut servir (sans que ces objectifs s’excluent mutuellement) à financer de nouveaux investissements, à réduire l’endettement, ou à réaliser une plus-value. C’est bien le dernier point qui semble avoir été privilégié, selon Lionel Henrion.

"On peut supposer que c’est ce qui est en train de se passer : si une société estime que les valorisations sont élevées, elle va en profiter pour se faire coter – en sachant que les acheteurs paieront bien cher des actions par rapport à ce qu’elles valent réellement".

Le casino

Le nombre important d’introductions en Bourse, pourrait même en tant que tel être considéré comme un indicateur du niveau (anormalement ?) élevé des valorisations boursières. De nombreux analystes sont en tout cas sceptiques face à ces valorisations faramineuses, et tirent la sonnette d’alarme.

Au moins une partie de l’argent investi partira en fumée – ou pour le dire autrement, le risque est que ces valorisations n’aient plus aucun lien avec la réalité économique. Et quand la correction arrivera, elle risque de faire très mal.

L’image du casino – pour ce qui est censé être un mécanisme de financement – peu sembler éculée, mais Lionel Henrion ne la dément pas. "On atteint maintenant des niveaux extrêmes en termes d’écarts de valorisation, entre les entreprises les plus chères et les moins chères. AB InBev, pour ne citer qu’elle, se négocie un peu plus de 2 fois sa valeur comptable aujourd’hui. Tesla, c’est 37 fois. Cet écart n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui".