Comment expliquer la dynamique entrepreunariale forte chez les étrangers de Belgique ?

Sur 107.000 indépendants bruxellois en 2017, 43 000 sont issus de la diversité. Ces chiffres impressionnants pose la question : y a-t-il une dynamique entrepreneuriale plus forte chez les étrangers qui résident dans notre pays ? Et également de se demander si l’entrepreneuriat n’est pas pour cette population une façon d’échapper aux discriminations éventuelles comme salariés, comme l'explique d’Arnaud Deplae, secrétaire général de l’Union des classes moyennes (UCM).

"L’enquête que l’on a menée avec le Conseil de la non-discrimination et de la diversité tend à percevoir cette réalité, c’est-à-dire que nous n’avons pas un entrepreneuriat fondamentalement différent, mais une partie des répondants à l’enquête ont dit qu’ils ont préféré lancer leur activité et ne pas réellement avoir subi particulièrement de discriminations dans ce lancement, mais avoir pensé que s’ils avaient tenté leur chance comme salarié, ils l’auraient subi. Donc, on n’a pas des chiffres, mais on a clairement un sentiment chez une partie de la population que leur avenir dans le travail se situe dans l’entrepreneuriat indépendant plutôt que dans le salariat."

Des secteurs privilégiés ?

Contrairement aux idées reçues, ils rencontrent exactement les mêmes difficultés que les autres au moment de créer leur propre activité : les contraintes administratives et les accès à la profession — deux exemples. En fait, Arnaud Deplae ne voit qu’une seule différence, mais elle est loin d’être négligeable. "Certains ne disposent pas d’un accès aussi souhaitable que possible à l’information sur comment s’installer et sur les aides. Mais sur les obstacles, il n’y a pas particulièrement d’obstacles spécifiques."

Hinde Boulbayem, cheffe d’entreprise à Bruxelles qui lancé Sumy, une entreprise de transports durables et de logistique écologique, décrit ces difficultés. "L’information, et spécifiquement l’information sur le statut d’indépendant, les risques du statut d’indépendant en tant que femme. On trouve très peu, et je vais même dire pas du tout, d’information sur ce qu’on appelle les dangers du statut d’indépendant. Moi je parle du statut d’indépendant d’il y a huit ans, mais il y avait le statut d’indépendant d’il y a 20 ans aujourd’hui, et il y a beaucoup d’amélioration, c’est certain, en termes de congé maladie...

"On va prendre un exemple. Un indépendant ne peut bénéficier d’une indemnité maladie qu’à partir de 14 jours. Et il y a de cela deux ans, c’était à partir de 30 jours. Donc, il y avait une réelle inégalité entre un employé ou un ouvrier et un indépendant. Ce type de critères ou d’obligations de ne pas bénéficier d’une indemnité maladie en cas de maladie étaient et sont des informations qu’on doit recevoir afin de se protéger."

Être une femme entrepreneure

Et d'évoquer une autre difficulté dans le monde des entrepreneurs : être une femme. "Être une femme entre 30 et 35 ans qui commence sa carrière et qui s’engage dans l’entrepreneuriat, mais qui dans le même temps s’engage aussi dans sa vie privée, qui se marie... Elle est considérée comme un potentiel danger pour son entreprise. Pourtant, on est tous conscients des capacités des femmes enceintes et des femmes qui ont des enfants. On a des femmes admirables autour de nous qui ont eu plusieurs enfants, et donc on a suffisamment d’études qui prouvent qu’une femme qui a un enfant n’est pas moins capable qu’une autre"