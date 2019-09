Comment est attribué le marché public des vaccins utilisés par l'ONE?

L’ONE, l’Office de la naissance et de l’enfance, vient d’attribuer un important marché public concernant évidemment tout son programme de vaccination, et parmi les grands perdants il y a la multinationale GSK Vaccins, basée dans le Brabant wallon.

C'est un marché public XXL, puisque l’ONE prévoit un budget de 12 à 15 millions d’euros par an pendant quatre ans pour ces vaccins, qui sont gratuitement destinés aux enfants et femmes enceintes qui s’adressent à l’ONE. Au total, explique François Claerhout, directeur des consultations à l’ONE, le marché porte sur une dizaine de vaccins différents : "Les pathologies qui sont couvertes sont assez variables : elles vont de la polio, avec la seule vaccination légalement obligatoire en Belgique, aux pathologies de type coqueluche, hépatite B, diphtérie, tétanos, rougeole, etc."

C'est un marché, en l’occurrence un marché européen, mais divisé en une dizaine de lots différents. Dans le choix du fournisseur, le prix joue évidemment un rôle important, mais il compte pour 30 points sur 100 dans la cotation des offres. Mais en fait, le critère le plus important — 50 points sur 100 — c’est la qualité du produit.

"Comment apprécie-t-on la qualité ? Pour commencer, ce n’est pas toujours facile parce que les vaccins sont tout de même des produits relativement complexes, avec beaucoup de recherche et de développement derrière eux. On apprécie donc la qualité proposée à travers les produits en termes d’efficacité. Quel est le taux d’efficacité du vaccin qui est proposé dans le cadre du marché ? Quelle est sa tolérance ? Est-ce qu’il ne provoque pas de douleur à l’endroit de l’injection, par exemple ? Ça, c’est le constat de qualité et il vaut généralement pour la moitié de l’évaluation", poursuit François Claerhout.

Il est évidemment heureux que la qualité soit le critère principal pour ce type de marché. Deux autres critères interviennent encore : la commodité d’emploi du vaccin et la stabilité du vaccin, c’est-à-dire sa capacité à résister à une éventuelle rupture de la chaîne du froid sans perdre ses qualités.

Fabriqué en Wallonie

Le fait qu’un vaccin soit produit en Belgique plutôt qu’en France ou en Allemagne ne joue aucun rôle dans l’évaluation. Les trois vaccins que présentait GSK, fabriqués ici en Wallonie ont été recalés.

Elisabeth Van Damme, porte-parole de GSK Vaccins, "regrette que des vaccins qui ont été développés en Belgique et qui sont aujourd’hui également produits en Belgique ne soient plus utilisés dans un programme de vaccination. D’autre part, les critères sont les mêmes pour tout le monde. On a perdu cette fois, mais rien ne nous dit que d’ici quatre ans, quand de nouveaux marchés publics seront rouverts, on ne pourrait pas revenir sur le marché à travers les marchés publics".

Il n’est évidemment jamais agréable pour une entreprise de perdre un marché public, mais en l’occurrence ce n’est pas non plus un drame commercial pour GSK. Il faut rappeler que la firme produit chaque jour deux millions de doses de vaccins à Wavre, dont la quasi-totalité — 99% - part à l’exportation. Le marché belge, et singulièrement Wallonie, Bruxelles et la Communauté germanophone, c’est finalement assez peu dans cet ensemble.