Comment des PME aéronautiques et spatiales wallonnes misent sur la mobilité verte

Nom de code : "H2High". Entre sortie de crise, diversification, et relance économique, le projet vise à fédérer des acteurs du tissu industriel wallon autour de l’hydrogène. L’idée : transposer des compétences d’un secteur à l’autre, utiliser une expertise déjà existante dans le domaine spatial et l’amener vers la mobilité verte.

"H2High" part du constat "qu'il y a un tissu wallon qui existe depuis maintenant de nombreuses années, et qui connaît la technologie de l’hydrogène ou qui est issu du monde spatial ou du monde aéronautique, qui maîtrise par exemple les usinages, des technologies de refroidissement, et un certain nombre de technologies qui ont appliquées dans le monde aéronautique et spatial", selon Jérôme d’Agruma, de chez Calyos à Gosselies.

C’est lui qui est à l’initiative de ce projet industriel de filière hydrogène wallonne. "Il y a donc moyen d’utiliser le monde spatial et aéronautique et se diversifier vers le monde civil. Et cette crise a créé un électrochoc et les amène à réfléchir sur leur avenir. Et, quelque part, l’avenir du secteur hydrogène est une opportunité stratégique pour la région".

Entre sortie de crise, diversification, et relance économique

Une opportunité de diversification qui pointe le bout de son nez à un moment difficile. Les PME actives dans le secteur aéronautique sont à l’arrêt, ou très fortement ralenties. C’est le cas notamment chez Dardenne, en région Liégeoise. Qui depuis des années a "développé une expertise dans la fabrication de pièces ou composants pour la propulsion spatiale, qui utilise entre autres de l’hydrogène liquide". Nicolas Baijot dirige cette PME et revient sur les raisons de sa présence parmi la dizaine de partenaires industriels de ce projet hydrogène :

"La première, c’est de ne pas rester à rien faire en attendant un redémarrage des activités du secteur aéro, dont on ne connaît toujours pas l’échéance. Il y a toujours un gros point d’interrogation sur la relance des activités économiques dans ce secteur. La deuxième raison pour Dardenne, c’est d’être partie prenante dans une thématique identifiée comme un axe majeur du plan de relance wallon."

"Et enfin, à titre personnel, je suis de plus en plus concerné par les sources d’énergie alternatives – et en particulier les questions de leur transport et stockage. Je suis convaincu qu’un projet comme H2High peut apporter une réponse technique à ces problématiques, et amener une alternative économique et écologique."

Les débouchés dans la mobilité verte

Trois débouchés majeurs ont été identifiés à ce stade, le train à hydrogène, les véhicules légers (comme les automobiles), et les engins de chantiers. Ce n’est évidemment pas la Wallonie qui va construire, seule, des trains à hydrogène. Difficile d’imaginer que la Région Wallonne va rivaliser de manière frontale avec l’Allemagne ou la France sur le terrain de l’hydrogène.

Mais la Wallonie pourrait se profiler comme fournisseur de technologies, pour Jérome d’Agruma : "On a par exemple une société qui s’appelle Mitis qui développe des microturbines pour essayer d’apporter de l’énergie complémentaire à un système. On a également Safran Aero Boosters qui veut transférer sa technologie de vannes spatiales dans le domaine industriel. Et enfin, on a une technologie de station de refuelling, parce qu’on voit que c’est un enjeu à terme, que ce soit pour recharger des véhicules électriques ou pour plus tard recharger des véhicules à hydrogène. C’est une opportunité."

Des exemples de débouchés qui permettraient aux acteurs wallons de trouver leur place, au sein de tout ce qui se fait déjà en matière d’hydrogène à l’échelle européenne – et pour lesquels il y a déjà aujourd’hui des besoins de la part de grandes entreprises internationales – autant de clients potentiels. "H2High" est encore en cours de rédaction, le financement demandé oscille entre 6 et 10 millions d’euros. Le projet devrait être finalisé dans les semaines qui viennent.