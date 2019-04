Comment Coca-Cola surfe sur la vague saine et bio

"Aucune génération n'accorde autant d'importance à une alimentation saine et à la durabilité que les Millennials." Cette déclaration sur le site internet du géant américain donne le ton : aujourd'hui, le célèbre producteur de boissons mise sur des produits moins sucrés et plus respectueux de l'environnement. Et cette diversification semble porter ses fruits : la compagnie présente un bénéfice net en progression de 23% ce premier trimestre. >> A lire aussi: "Action de protestation des travailleurs belges et européens de Coca-Cola" Le nouvel ennemi : le sucre Vous connaissez sûrement ces boissons qui ont envahi le marché, comme les thés froids "Fuze Tea", les jus "Innocent", les eaux aromatisées "Chaudfontaine" ou encore les boissons sans sucres ajoutés comme "Honest" et "Adez". Toutes sont le fruit de cette volonté de diversification et d'adaptation de Coca-Cola aux nouvelles tendances du marché. "Notre objectif est de réduire la quantité de sucre de 10% d'ici 2020 dans nos recettes. Nous souhaitons répondre aux attentes des consommateurs, et l'on voit que la tendance s'inverse vraiment: actuellement, plus de la moitié des boissons que nous vendons sont faibles en calories, ou sans calories", explique Laura Brems, attachée de presse pour Coca-Cola. La compagnie souhaite modifier son image, que l'on associe souvent au sucre. Après tout, une cannette de 33cl de Coca-Cola original contient l'équivalent de sept morceaux de sucre. "Mais aujourd'hui, on voit que les ventes de Coca Zéro et Light rattrapent celles de l'original", ajoute Laura Brems. Le règne des thés et des eaux aromatisées

La catégorie des thés glacés connait une croissance de 9% en valeur et 6% en volume @Coca-Cola - © Tous droits réservés Parmi les nouvelles recettes phares de la compagnie, on retrouve Fuze Tea. "Fuze Tea est une boisson pauvre en calories produite à base de thé issu du développement durable", annonçait la compagnie pour le lancement de cet thé froid qui fait fureur. "Le thé glacé est, après l’eau, le segment qui croit le plus dans la catégorie des boissons", explique Coca-Cola. "La catégorie des thés glacés connait une croissance de 9% en valeur et 6% en volume", ajoute Laura Brems. Même succès du côté des eaux aromatisées. Coca-Cola mise sur l'eau minérale Chaudfontaine... et ça marche, selon la compagnie Coca-Cola : "Au cours des deux dernières années, le marché des eaux aromatisées a enregistré une croissance de pas moins de 40 % ! En 2017, l'eau minérale légèrement pétillante et fruitée de Chaudfontaine Fusion s'est quant à elle vendue trois fois plus qu'en 2016." Des boissons vraiment plus saines ?

Le "Super smoothie antioxydant" de la marque Innocent contient 28 grammes de sucres, soit 1 gramme de plus que la même quantité de Coca. @Instagram Innocent - © Tous droits réservés Selon l'étude menée par "60 millions de consommateurs", il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Par exemple, le "Super smoothie antioxydant" de la marque Innocent contient 28 grammes de sucres, soit 1 gramme de plus que la même quantité de Coca. Il en va de même pour le Fuze Tea. "La boisson Fuze Tea, bien que contenant moins de sucre que les limonades "classiques", en contient néanmoins. Le deuxième ingrédient est le sucre, et le dernier ingrédient est un édulcorant. Le NutriScore est de D. Par ailleurs, elle n’apporte pas de jus de fruits (avec les vitamines qui y seraient liées) Et enfin, cette boisson contient des additifs qui n’ont rien de "naturel", explique Julie Frère, porte-parole de Test Achats. "Malgré l’apparence d’une boisson saine, le consommateur ferait mieux de boire de l’eau. On peut aussi aromatiser soi-même avec du thé, un jus de citron, des rondelles d’oranges, etc." ajoute-t-elle. Face à ce constat, la compagnie Coca-Cola l'affirme : certaines boissons contiennent toujours du sucre, mais dans des quantités moins importantes qu'auparavant : "Depuis 2010, nous avons changé 25 recettes de nos produits pour diminuer le sucre. Nous avons lancé 60 nouveaux produits faibles en calories ou sans calories. Et, entre 2015 et 2018, nous avons baissé la quantité de sucre dans nos boissons de 6,4%." Le géant américain va donc continuer à miser sur cet argument marketing qui semble attirer de plus en plus de consommateurs.