Comment bénéficier de la défiscalisation de revenus issus d'activités complémentaires?

Après un parcours chaotique, le projet de loi sur la (très) controversée défiscalisation de 500 euros par mois, issus d'activités complémentaires, passe en séance plénière à la Chambre ce jeudi. Une mesure qui provoque une levée de bouclier à la fois du côté des syndicats et du patronat, qui craignent une concurrence déloyale et une dérégulation de l'économie classique.

Mais concrètement, à qui bénéficie cette mesure, et dans quel cadre ? Sont concernés les personnes travaillant à minimum 4/5 temps dans une période entre 12 et 9 mois avant le début des activités, les indépendants à titre principal qui payent des cotisations sociales, et les pensionnés. Les activités complémentaires sont divisées en trois catégories : les prestations dans le secteur associatif (le bénévolat n'est pas concerné), les services rendus par l'intermédiaire d'une plateforme agréée d'économie collaborative, ainsi que les services entre citoyens. Pour les indépendants, ces activités doivent être différentes de l'activité professionnelle principale.

Il existe certains cas particuliers (comme les demandeurs d'emploi ou les personnes travaillant dans différents pays) qui peuvent également exercer ces activités complémentaires, sous certaines conditions, décrites sur le site dédié aux activités complémentaires.

Des listes qui définissent le type d'activités

Concernant l'économie collaborative, la liste des plateformes agréées est tenue par le SPF Finances, et disponible sur leur site internet. On y retrouve 35 plateformes, dont Deliveroo, Plat entre voisins, My Sherpa ou encore Cogito. Le service de citoyen à citoyen est également réglementé, avec une liste précise des tâches reconnues, dont la garde d'enfants, les cours de sport, les petits travaux d'entretien d'une habitation, les tâches ménagères occasionnelles, la surveillance de biens immobiliers, notamment. Une liste qui est souvent pointée du doigt pour son manque de précision (qu'est-ce qu'un "petit" travail d'entretien ?) par les détracteurs de la mesure de défiscalisation.

Déclarer ses revenus en ligne

Attention que le travail en milieu associatif et le service de citoyen à citoyen devront être déclarés en ligne sur une plateforme qui n'existe pas encore : l'ONSS précise sur le site internet dédié que l'application sera mise en ligne dès que la mesure entrera en vigueur. Concernant l'économie collaborative, la plateforme communiquera directement vos revenus au gouvernent, et devra vous envoyer une fiche de revenus spécifique, portant le numéro 281.29.

Concrètement, les revenus de ces trois types d'activités seront cumulés, et 500 euros par mois seront libres de taxe, avec un plafond annuel de 6000 euros par an. En cas de dépassement de ce seuil annuel, la totalité des rentrées seront considérées comme des revenus professionnels.