Commander les produits pour animaux en ligne: une menace pour les animaleries

Le commerce en ligne menace les animaleries, ces magasins où nous achetons les croquettes pour nos animaux de compagnie. Désormais, il est possible de commander la nourriture pour animaux en ligne. Tout ceci se passe sur Amazon, mais aussi sur les sites d'enseignes spécialisées 100% en ligne, comme par exemple Zooplus.

Faire ses achats en ligne fait gagner du temps. C'est de ce constat qu'est parti Benoît De Saedeleer, responsable stratégie innovation de l’agence de communication Altavia ACT. "Quand on va acheter cinq kilos de croquettes pour chiens, c’est lourd à porter, ce n’est pas pratique et ça prend de la place dans le coffre. Si je le commande sur une plateforme en ligne, on me le livre à la maison et je ne dois m’occuper de rien", explique-t-il.

Aussi, les sites de vente en ligne sont très forts pour relancer leurs clients au bon moment et créer un systématisme. "Une fois qu’on a trouvé la sorte de croquettes que l'animal aime bien, on va pouvoir la commander avec récurrence. Celle-ci est plus facile à avoir sur les plateformes en ligne qui connaissent bien le cycle de vie du consommateur et donc qui savent que si j’achète cinq kilos, j’en ai pour deux mois et qu’après un mois et demi ils me proposeront d'en racheter."

Bon marché? Pas forcément...

Se pose aussi la question du prix et sur ce plan, beaucoup de consommateurs ont une perception simple de l’achat sur Internet : ils vont obligatoirement faire une bonne affaire. C'est parfois vrai. Internet permet de trouver des bons plans, mais pas toujours.

C’est le constat de Benoît De Saedeleer, mais aussi de Lionel Desclée, le patron de l’enseigne Tom & Co. "Nous avons fait des études et il y a une certaine catégorie de produits où nous sommes jusqu’à 20% moins chers que sur Internet." Un postulat un peu moins en vrai en matière d'alimentation où la compétitivité entre les marques est intese.

En plus d'être moins cher dans certaines catégories, commander en ligne permet une plus large profondeur de choix. Des dizaines de milliers de références sont accessibles sur Internet en un clic.

Pour le magasin Tom & Co, le magasin au 7000 produits disponibles reste central dans la stratégie. La filiale propose une service de livraison à domicile depuis le magasin. Le réel plus est que se déplacer dans la boutique permet d'avoir accès aux conseils personnalisés des vendeurs.