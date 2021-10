Comité de concertation : Comeos regrette que les autorités ne rendent pas la vaccination obligatoire

"Nous allons une fois de plus prendre notre responsabilité à l’occasion de la réintroduction du port du masque sur l’ensemble du territoire", commente Comeos. Depuis le 1er octobre, le masque n’était en effet plus obligatoire dans les magasins en Flandre. Le Codeco a décidé mardi soir d’à nouveau l’imposer partout en Belgique.

Mais la fédération du commerce attendait également une prise de responsabilités dans le chef du gouvernement à propos de la vaccination. "Nous déplorons que les autorités ne prennent pas leur responsabilité et ne rendent pas obligatoire la vaccination pour tous. On parle depuis des mois de l’obligation de vaccination pour le personnel de soins. Et même cela n’est pas encore d’actualité. La France a introduit cette mesure cet été et il faut attendre beaucoup plus longtemps ici."

Comeos estime qu’un taux de vaccination élevé offre une bien meilleure protection de la santé publique que le port du masque dans un magasin.