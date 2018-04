Colruyt va équiper 220 parkings de poubelles pour lutter contre les déchets sauvages

La chaîne de supermarchés Colruyt va équiper 220 parkings de magasins et différents sites centraux du groupe d'au moins un poteau cendrier et d'un ilot de tri pour les déchets PMC et déchets résiduels. L'initiative représente un investissement de 700.000 euros en poubelles et cendriers.

Depuis plusieurs mois, le principe a été testé dans 11 parkings du groupe. Le système a bien fonctionné et la quantité de déchets sur les parkings a diminué de 40%. Le distributeur a alors décider d'appliquer ce principe à grande échelle.

Cette action est organisée dans le cadre du plan quinquennal du groupe "Ensemble pour moins de déchets sauvages". Une campagne de Colruyt sera lancée sur des affiches en magasin, sur les arrêts de bus proches des succursales et sur des étiquettes.