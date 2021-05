Cofinimmo cède pour plus de 80 millions d'euros d'immeubles et de bureaux

La société immobilière Cofinimmo a cédé pour plus de 80 millions d'euros d'immeubles et de bureaux, annonce lundi l'entreprise. Il s'agit de biens se trouvant en périphérie d'Anvers et dans la zone décentralisée de Bruxelles.

La vente des immeubles de bureaux, dont la superficie totale s'élève à plus de 66.800 m², s'inscrit pleinement dans la stratégie de Cofinimmo dans le secteur des bureaux, explique la société.

"Avec cette cession, nous poursuivons notre stratégie dans le secteur des bureaux. Celle-ci consiste à améliorer l'équilibre global du portefeuille de bureaux au bénéfice d'immeubles situés dans le Central Business District de Bruxelles", a expliqué Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo.