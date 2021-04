Cofinimmo acquiert cinq maisons de repos à Bruxelles et en région liégeoise

Cofinimmo a annoncé jeudi avoir acquis cinq maisons de repos et de soins à Bruxelles et en région liégeoise. Au total, les sites, des constructions récentes, offrent une superficie cumulée de 25.400 mètres carrés et ont une capacité de 484 lits.

"Ces actifs généreront des revenus immédiats. Dans le même temps, nous renforçons encore nos capitaux propres de plus de 100 millions d'euros. Un montant qui pourra être utilisé pour financer d'autres investissements", commente Jean-Pierre Hanin, CEO de la société immobilière.

Grâce à cette opération, Cofinimmo renforce ses capitaux propres de 103,3 millions d'euros. La transaction permet de réduire le taux d'endettement consolidé d'environ 0,8%.