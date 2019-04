Coca-Cola: action de protestation des travailleurs belges et européens

Des dizaines de restructurations en seize ans, diminution des effectifs... Aujourd'hui, les travailleurs et syndicats européens de Coca-Cola veulent dénoncer les suppressions d'emploi au sein de la compagnie dans une action de protestation devant le siège social de Coca-Cola Belgique à Anderlecht.

D'après Stéphane Piron, secrétaire fédéral du Setca, "Ce que l'on ressent, c'est une réelle opacité, une difficulté d'avoir les informations à temps. Le groupe n'est plus dirigé au niveau national. C'est un grand groupe européen qui prend les décisions. (...) Aujourd'hui, les travailleurs subissent et vivent depuis des années des restructurations. On en a connu 26 en seize ans dans chaque secteur d’activité. On divise et on diminue le nombre des travailleurs".

En janvier dernier, Coca-Cola European Partners annonçait son intention de fermer en 2020 deux de ses cinq sites de distribution, à savoir Hasselt et Heppignies.