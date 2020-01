Climat/mobilité: à fond de train, l'Allemagne investit dans ses chemins de fer

Le train, plus écologique, mais deux fois plus cher que l'avion - 05/03/2019 - 14/01/2020 Etes-vous plutôt train ou avion ? La question peut paraitre légère mais elle ne l'est pas tant que cela. Le choix de notre mode de transport a un impact sur notre environnement. Mais entre l'empreinte écologique et le portefeuille, la balance est parfois difficile.