Classification, transition, absence des sèche-linge et des fours : toutes les questions autour du nouveau label énergétique

Comme l’explique le SPF Economie, "au fil des ans, l’efficacité énergétique des produits n’a cessé de s’améliorer avec l’évolution technologique. Les appareils présents dans le commerce sont ainsi de plus en plus souvent dotés des classes énergétiques situées au-dessus du A (de A + à A +++). Les consommateurs ont de ce fait de plus en plus de mal à s’y retrouver et se fient parfois à la seule lettre A, croyant acheter un produit parmi les plus efficaces du marché." Ce n’est pas toujours vrai.

Toujours selon Test-Achats, qui a également mis en ligne un outil sur les labels , "99% des consommateurs connaissent et reconnaissent les labels énergétiques utilisés sur les différents appareils ménagers. Et plus de 90% de la population (âgée de 30 à 74 ans) est capable d’identifier précisément les informations que comportent les labels." Le système est donc bien ancré et reconnu.

L’échelle des labels existe depuis les années 90 dans l’Union européenne. Elle s’étale à l’origine de la lettre A à la lettre G, avec des codes couleur allant du vert pour les appareils plus performants au rouge pour les plus énergivores. Mais au fil du temps, ce classement a évolué, pour intégrer des appareils toujours plus performants.

Le label énergie pour les appareils électroménagers comme les téléviseurs, lave-linge, lave-vaisselle et réfrigérateurs a officiellement changé ce lundi 1er mars . Fini la classification qui va de A, complété d’un à trois "+ ", à D : place à un classement de A à G. Les codes couleur allant du vert au rouge restent. Objectif de ce changement : simplifier les informations pour le consommateur et refléter au mieux l’évolution technique et les performances énergétiques des appareils. Une décision commune à l’ensemble des pays de l’Union européenne. Passage en revue de toutes les questions que vous vous posez autour de cette nouveauté.

Sont concernés par ces changements les lave-linge et lave-linge séchants ménagers, les téléviseurs et les écrans d’ordinateurs. Les appareils de réfrigération sont repris comme les réfrigérateurs (pas les frigos industriels), les congélateurs et les caves à vin. Toujours en cuisine : les lave-vaisselle ménagers (séparés ou encastrés).

La nouvelle étiquette indiquera la consommation, on l’a dit, sur base d’un classement simplifié de A à G et des couleurs allant de vert à jaune, orange et rouge. A la différence de l’ancienne étiquette, la nouvelle reprend de nouvelles informations comme, si l’on prend l’exemple d’un lave-vaisselle, un code QR (pour avoir accès à des informations complémentaires sur le produit), la consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles en programme économique, l’estimation du nombre de couverts standards du programme économique, la consommation d’eau en mode éco, le niveau sonore en décibels sur une échelle de A à B (le moins bruyant au plus bruyant) et la durée d’un cycle éco.

"Le mode de calcul a été revu et affiné", affirme le SPF Economie. "Un B de demain ne représentera plus du tout la même chose qu’un B d’aujourd’hui. Ainsi, à titre d’exemple, un réfrigérateur de classe A +++ actuellement pourrait se voir doté d’un B ou d’un C après le 1er mars 2021. La raison en est simplement que la méthode de test et les critères de classification seront également revus et affinés."

Pourquoi une période de tolérance jusqu’au 18 mars voire 30 novembre ?

La nouvelle signalétique a été mise en place dans l’Union européenne le 1er novembre dernier. A partir de cette date, fabricants et revendeurs étaient tenus de fournir l’ancienne et nouvelle étiquette au consommateur lors de l’achat.

Ce 1er mars, c’est le basculement. Mais avec une période de tolérance ou plutôt de transition. Les vendeurs ont jusqu’au 18 mars, soit trois semaines, pour changer les labels visibles dans les rayons. Ce qui risque de perturber le client qui pourrait être confronté aux deux signalétiques.

Autre particularité : les appareils en stocks avant le 1er novembre 2020 peuvent toujours afficher l’ancien label jusqu’au 1er novembre 2021. Le 30 novembre 2021 sera le dernier jour pour vendre des produits avec l’ancienne étiquette.

Ce qu’en disent les fabricants et les vendeurs ?

"Le consommateur a encore besoin d’un peu de temps pour s’y retrouver", explique Janick De Saedeleer, porte-parole du spécialiste de l’électronique MediaMarkt qui rappelle quelques astuces pour consommer moins. "Les appareils en mode veille représentent actuellement 10% de la consommation annuelle d’énergie des ménages, ce qui peut rapidement atteindre 125 euros par an, voire plus si les appareils sont très anciens. Alors, réfléchissez bien avant de laisser le voyant rouge de votre téléviseur allumé. Le développement de l’internet sans fil et du Wi-Fi joue également un rôle dans notre consommation. Les décodeurs restent allumés toute la nuit et consomment, bien logiquement, de l’énergie – et souvent plus qu’on ne le pense. Donc, si possible, éteignez complètement les appareils lorsque vous ne les utilisez pas."

Pour le fabricant allemand AEG, "l’efficacité énergétique de l’appareil que vous venez d’acheter reste la même. Seule la notation, c’est-à-dire la lettre sur l’étiquette énergétique, change, et non l’efficacité du produit".

Pour Whirlpool, "ce nouveau label énergétique sera plus facile à comprendre pour les consommateurs". Confronté à la nouveauté, Samsung indique pour sa part s’engager "à ce que l’efficacité énergétique de nos produits soit la meilleure possible, et qu’ils se distinguent par leur puissance et leurs innovations".