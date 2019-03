Classement des plus grosses fortunes : Bezos, Gates, Buffet et des Belges - © Tous droits réservés

On prend les mêmes et on recommence ! Cette année encore pas de grosse révolution. Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, reste l’homme le plus riche du monde devant Bill Gates et Warren Buffett. A 55 ans, la fortune de M. Bezos est estimée à 131 milliards de dollars.

Bill Gates, 63 ans a aussi vu sa fortune augmenter. L’an dernier, il affichait 90 milliards de dollars sur son compte en banque. Cette année, il passe à 96,5 milliards de dollars contre 90 milliards l’an dernier. Warren Buffett, 88 ans, termine à la 3e marche du podium. Le doyen dispose d’un bas de laine de 82,5 milliards de dollars. Et après ? Un français se classe 4e. C’est le président du groupe LVMH Bernard Arnault. 5e l’an dernier, Mark Zuckerberg benjamin du classement, a perdu neuf milliards de dollars, et se retrouve à la 8e place. Les Américains dominent toujours ce classement, avec 14 milliardaires parmi les 20 premiers. La France compte deux représentants, Bernard Arnault et Françoise Bettencourt-Meyers, héritière de L’Oréal classée 15e, seule femme parmi les 20 premiers. Parmi les autres non-Américains dans les 20 premiers figurent l’Indien Mukesh Ambani, président de Reliance Industries, 13e, et le Chinois Ma Huateng, président du géant de l’internet chinois Tencent, 20e. Des people bien connus Dans le classement, on trouve aussi un nom et surtout un visage connu. Kylie Jenner est officiellement la plus jeune personne de l’histoire à devenir milliardaire par ses propres moyens. À seulement 21 ans, la star des réseaux sociaux possède une richesse nette évaluée à un milliard de dollars, faisant d’elle la plus jeune milliardaire aujourd’hui. Pour Forbes, Jenner est une milliardaire « self-made ». Elle est devenue la plus jeune personne de tous les temps à atteindre une fortune dans les dix chiffres, devant Mark Zuckerberg, devenu milliardaire à 23 ans.

L’essentiel de la fortune de Kylie Jenner provient de sa compagnie de cosmétiques « Kylie Cosmetics », actuellement évaluée par Forbes à 900 millions $. Elle possède l’intégralité de l’entreprise. La puissance de « Kylie Cosmetics » provient entre autres de son efficacité à couper les coûts de production. L’entreprise ne compte que sur sept employés à temps plein et cinq autres à temps partiel ; la production et l’emballage sont gérés par un sous-traitant en Californie. Il faut dire qu’avec plus de 128 millions d’abonnés seulement sur sa page Instagram, Kylie Jenner n’a pas besoin de dépenser des fortunes en marketing. « C’est la puissance des réseaux sociaux, admet Jenner dans son entrevue accordée à Forbes. Je détenais une portée extrêmement vaste avant même de lancer quoi que ce soit. » Où sont les Belges ? Dans le classement ! Mais loin derrière, 191e, 1.116e et 1.605e. Ces trois fortunés sont Eric Wittouck, Patokh Chodiev et Luc Tack. Eric Wittouck, 72 ans, dispose de 7,6 milliards de dollars. Sa famille (famille de la noblesse belge, issue des Lignages de Bruxelles, établie à Bruxelles dès le XVIIIe siècle, s’est distinguée dans la haute magistrature et la haute industrie : distilleries, élevage, sucreries) a fait fortune dans le sucre. Elle est propriétaire de la Raffinerie tirlemontoise. C’est grâce à la société Invus, une société de capital-investissement basée à New York et qui gère l’argent de M. Wittouck que son capital a été valorisé. Eric Wittouck s’est aussi lancé dans des activités à grands rendements grâce à des investissements dans les produits pour animaux Blue Buffalo et Weight Watchers.

Le deuxième Belge est Patokh Chodiev, 66 ans. Sa fortune personnelle est estimée à 2,1 milliards de dollars. Ce Belgo-Ouzbek est surtout pour l’affaire du « Kazakhgate », et de cette loi de 2011 sur la transaction pénale élargie. A la troisième place du classement se trouve Luc Tack avec une fortune d’1,4 milliard de dollars. Il est le directeur général de Picanol Group, fabricant de machines à tisser et de technologies pour l’industrie textile. Il a rejoint la société en 2009 et en détient maintenant près de 90% des actions. Il est également PDG et directeur exécutif de Tessenderlo Group, qui a réalisé un chiffre d’affaires d’1,9 milliard de dollars en 2017, selon Forbes. Depuis des années, le classement belge était dominé par le baron Albert Frère, président d’honneur du Groupe Bruxelles Lambert (GBL). Il est décédé le 3 décembre 2018 à l’âge de 92 ans.