Clarebout Potatoes bientôt à Frameries? Le Hainaut, une terre de frites

En quelques semaines, le Hainaut est devenu une véritable terre d'accueil pour l'industrie de transformation de la pomme de terre. Dernier exemple en date : l'entreprise flamande Clarebout Potatoes souhaite installer une nouvelle usine à Frameries. Résultat des courses : la création de 300 emplois. Cela dépend encore de l'étude de faisabilité qui est actuellement en cours.

Mais pourquoi les entreprises actives dans la patates marquent-elles un intérêt pour les terres hennuyères ? Le sol et le climat du Hainaut sont parfaits pour la culture de la pomme de terre. Selon le porte-parole de Clarebout Potatoes, Yann Potter, le Hainaut offre bien d'autres avantages : "Trouver un terrain d’au moins 15 à 25 hectares qui doit correspondre à toute une série de critères pour construire une usine." Une tâche pas évidente, d'autant plus que les pommes de terre demandent une grande alimentation en eau potable. "On a besoin d'un équipement en électricité et une alimentation en gaz. Le transport est important aussi. Donc cela veut dire qu'un réseau logistique, une autoroute est bien intéressant aussi. Ce n'est pas évident. Dans le Hainaut, près de Frameries, on l'a éventuellement trouvé."

Mais un autre facteur rentre aussi en compte : pour implanter son usine, les agriculteurs régionaux doivent se montrer ouvert à abandonner la culture de la betterave au profit de la culture de la pomme de terre.

Comme tout projet de création d'entreprise, Clarebout Patatoes aura aussi besoin de main d'oeuvre pour mener à bien son projet. Si on parle aujourd'hui de 300 emplois qui pourraient être créés, il faut avant tout des belges pour les remplir.

Des patates belges?

Les surfaces consacrées à la pomme de terre sont très importantes et recouvrent près 93 000 hectares cultivés. Mais le secteur absorbe 5 millions de tonnes de pommes de terre transformées, contre 500 000 tonnes il y a 20 ans. Il faut donc en importer pour faire tourner les usines de transformation.

"Nous, on achète la majorité de nos pommes de terre sont belges et viennent de la Wallonie. Une partie vient du nord de la France, une partie vient de Flandre, une partie vient de Hollande et d'Allemagne", explique Mark Van Herreweghe, patron de Mydibel à Mouscron. Il explique que dans son entreprise, ils établissent un cercle de 300 km pour aller chercher leurs pommes de terre.

Quatre usines en Hainaut

Le Hainaut semble être une terre fertile pour la frite. Clarebout est présent à Warneton, Midybel à Mouscron, mais il y a aussi Lutosa à Leuze ou encore Ecofrost à Perwez.

Mais toute cette production n'est pas destinée qu'au marché domestique. Si nous prenons, par exemple, le cas de Clarebout Potato, plus de 90 % de sa production de frites surgelées et croquettes, etc. est exporté. Nous pouvons donc parler d'un marché mondial. Et ce marché est en croissance : 4 à 6 % de croissance par an. C'est tout simplement plus rapide que la croissance de l'économie mondiale.