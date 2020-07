Cinq fois plus de plaintes pour les achats auprès de commerces en ligne étrangers

L’Inspection économique a reçu en 2019 9615 plaintes relatives à des achats commandés auprès de commerces en ligne étrangers, ce qui représente près de cinq fois plus que ce qui avait été enregistré l’année précédente, informe De Tijd mardi, sur la base de chiffres de la ministre de l’Economie Nathalie Muylle (CD&V). Lors du premier trimestre de cette année, pas moins de 5542 signalements ont déjà été reçus.

Le point de contact de l’Inspection économique, a reçu depuis son inauguration en février 2016 et le 30 avril de cette année, environ 38.500 signalements au sujet de sites de vente en ligne étrangers.

Le nombre de plaintes au sujet des paquets commandés mais non délivrés, a grimpé de 934 en 2016 à 2778 l’an passé. Au cours du premier trimestre de cette année, le compteur est déjà à 1887. D’autres plaintes concernent des commandes non conformes ou la livraison non sollicitée de biens et de services.