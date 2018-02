Chute des marchés boursiers: quelle est l'origine de ce vent de panique?

L’actualité économique est marquée ce mardi par le mouvement de panique observé sur les marchés financiers. Xavier Timmermans, stratège en investissements chez BNP Paribas Fortis explique l'origine de cette débâcle : "Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les marchés baissent suite à une bonne nouvelle : enfin, aux États-Unis, les salaires ont l'air de vouloir monter".

"Le problème, c'est que cela fait peur, car la hausse des salaires est une des composantes de l'inflation. Si l'inflation monte, que vont devenir les taux d'intérêt ? C'est la crainte de la hausse des taux qui fait baisser le marché."

"Pas de grande panique" en Europe

"Les nouvelles ont été très bonnes et le marché était très calme et peu volatile" (marqué par une hausse ininterrompue pendant 400 jours), poursuit-il. "Les investisseurs ont pris des décisions à la hausse. Quand la volatilité augmente, ils allègent leur position excédentaire. Quand il y a beaucoup de vendeurs en même temps, il y a des ordres pour limiter les pertes. Et la baisse appelle la baisse."

Mais, remarque-t-il, "en Europe, la réaction des marchés est plus rassurante. C'est une baisse importante, mais pas de grande panique". Il faut dire qu'en Europe "on est loin de la surchauffe, le chômage est encore bien présent, les salaires ne montent pas vraiment (excepté en Allemagne). Il n'y a pas lieu de paniquer, on ne pense pas que nous sommes au début d'un krach. C'était une correction nécessaire. Et il y a une limite à la baisse. On va probablement baisser encore un peu pour arriver à un plancher sur lequel on va rebondir".