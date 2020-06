Chômage aux Etats-Unis : 1,87 million de nouveaux inscrits en une semaine, une baisse record

Le nombre de nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage est passé sous la barre des deux millions la semaine dernière aux Etats-Unis, une première depuis le début de la pandémie de coronavirus dans le pays mi-mars, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail.

Quelque 1,87 million de personnes se sont inscrites au chômage entre le 24 et le 30 mai, contre 2,12 millions la semaine précédente. Au total, environ 43 millions d'Américains se sont inscrits au chômage en deux mois et demi, mais près de 21,5 millions seulement étaient indemnisés au cours de la semaine du 17 au 23 mai, la différence s'expliquant par le fait que certains inscrits ne peuvent pas toucher le chômage, et que d'autres ont retrouvé un emploi.