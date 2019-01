Choisir le bon carburant, un casse-tête pour le consommateur et pour l'industrie

Le choix d'un nouvelle voiture (neuve ou d'occasion) ne se limite plus à la marque, au modèle (berline, SUV, break, coupé...) et au prix. Il s'élargit au type d'énergie nécessaire. L'offre est abondante, quelquefois même croisée. Avez-vous un faible pour l'essence, pour le diesel, ou l'hybride (électrique avec essence ou diesel), l'électrique pur, le gaz, l'hydrogène?

Sur le marché actuel, peu de constructeurs ont déjà délaissé un carburant. Au contraire: ils sont plus nombreux à avoir ouvert l'éventail des possibilités et à multiplier, aujourd'hui encore, leurs propositions. L'incertitude sur les prix, sur les règlementations et sur les normes de pollution, d'un continent à l'autre, mais aussi d'une ville à l'autre, crée un casse-tête pour l'industrie autant que pour le consommateur.

Plus que jamais, le choix d'un véhicule (y compris, la moto, le vélo...) est directement dépendant de son utilisation. Avec ces questions à (se) poser: à quoi, quand, pour quelle distance, ce véhicule est-il nécessaire? Voyons cela par le détail. Et tout d'abord le match essence-diesel.

Essence ou diesel?

Le kilométrage? Plus de 30.000 kilomètres par an: avantage au diesel, à la condition d'éviter la répétition de courtes distances. La consommation? Avantage diesel, environ 30% de moins, selon le type de conduite de chaque conducteur bien entendu. Le prix à la pompe: désormais favorable à l'essence.

L'environnement? Avantage à l'essence pour la qualité de l'air (mais le diesel Euro 6D version 2019 n'en est pas loin) et pour le rejet de particules très fines, avantage au diesel pour le rejet plus limité de CO2. La réglementation: à l'heure actuelle, plusieurs villes européennes interdisent la circulation de vieux diesels. Une réglementation qui, à terme, sera toujours plus sévère. La fiscalité? Pour les indépendants, la déduction est plus favorable à l'essence. A ces différents titres, la revente d'un véhicule diesel est désormais plus aléatoire.

Plus de réflexion sur l'électricité

A tort ou à raison, la réputation du diesel faiblit et si un usager songe à l'abandonner, par quelle motorisation le remplacer? L'hybride? Il combine ville et autoroute, autoroute et chemins de campagne. Entre autres avantages recherchés, celui de pouvoir facilement recharger la batterie, notamment sur son lieu de travail. Sa double motorisation, pénalisante en énergie et en pièces diverses dans sa fabrication, alourdit le véhicule, mais grâce à une utilisation raisonnée, le bilan carbone semble globalement positif.

Dans la réflexion et l'analyse, le conducteur (la conductrice) glisse alors vers le tout électrique. La fiscalité? Déduction de 120% cette année, de 100% dès l'année prochaine. Les autres vertus reconnues à l'électrique sont classiquement liées à la sonorisation à l'intérieur du véhicule, à sa souplesse d'utilisation, à la qualité de l'air (zéro émission).

Ses défauts tiennent moins à l'autonomie et à la place des batteries (progrès réels et en cours), qu'à la recharge et au prix, malgré les différentes primes en cours. S'ajoute de plus en plus souvent cette question: que coûte, en pollution et en poids social, l'extraction de métaux rares nécessaires à la fabrication d'une batterie? Comment l'électricité utilisée est-elle produite, par une centrale nucléaire, à charbon?

Les autres motorisations, si elles sont techniquement éprouvées, manquent encore ou de pompes (le gaz naturel, CNG ou transformé en liquide, GTL) ou de stations (hydrogène). Elles n'en comptent pas moins d'ardents défenseurs.

A chacun, à chacune de choisir selon ses propres et nombreux critères, son plaisir de conduite, son comportement au volant. Et en comparant plusieurs avis, plusieurs études. Comme nous le dit très justement un visiteur du Salon: "toutes les études, tous les constructeurs ont une partie de la vérité".